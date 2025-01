Javier Aguirre rompe el silencio y confiesa que renunció a la Selección Mexicana ante la salida de "La Bomba" Rodríguez

Recientemente el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, dio mucho de qué hablar luego de que durante la conferencia previa al partido entre México vs Inter de Porto Alegre revelara públicamente que había intentado presentar su renuncia tras la salida del ex comisionado Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez.

Según comentó, dicha decisión fue impulsada por los múltiples cambios que se estaban presentando de cara al Mundial de 2026, sin embargo, habría sido el mismo Juan Carlos quien hubiera negado su solicitud y le pidiera que se mantuviera como el entrenador de la banca tricolor.

“Yo se lo dije a Juan Carlos, oye yo me voy, no tengo ningún problema, entiendo tus razones, no hay problema, y él me dijo que no, bajo ninguna circunstancia" explicó Aguirre.

Javier Aguirre rompe el silencio y confiesa que quiso renunciar a la Selección Mexicana

Asimismo, confesó que también decidió quedarse al frente luego de conversar con Mikel Arriola e Ivar Sisniega, quienes le aseguraron que las cosas se iban a mantener de la misma manera que se venían manejando para la antesala de la Copa del Mundo del siguiente año.

"Le comenté lo mismo a Mikel e Ivar, que, si había problema, me dijeron que no, los tres me han visto a la cara y me dijeron que las cosas no cambian", señaló el técnico tricolor.

Finalmente, hizo especial énfasis en que los planes establecidos para la selección nacional se mantendrán tal y como ya se habían estipulado aún si ya no está Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez como el representante de la Federación Mexicana de Fútbol.

“No cambia nada, Juan Carlos tomó su decisión, me lo comentó, el plan ya estaba hecho, esté o no Juan Carlos, se buscó, el plan está, lo decía con Duilio, me tocó jugar contra Palmeiras, no es nuevo, al final necesitas jugar, la otra es un microciclo”, comentó Aguirre.

uD83DuDEA8¡Javier Aguirre pensó en renunciar tras la salida de Juan Carlos Rodríguez de la FMF!



?? Le damos lectura a toda la avalancha generada tras los cambios en la Federación



uD83DuDD34 En vivo por TUDN pic.twitter.com/gGckgdM8Qt — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 16, 2025

