Ángela Aguilar y Gussy Lau: FOTO confirmaría que los cantantes SÍ son novios; así lucen juntos

Ángela Aguilar, la hija más pequeña de Pepe Aguilar, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que comenzara a circular el rumor que la involucra sentimentalmente con el cantante, Gussy Lau, quien presuntamente es 15 años mayor a ella.

El rumor incrementó de manera considerable después de que Gussy Lau compartiera un video en el que confirmara que lleva varias semanas de relación con la Princesa del Género Regional Mexicano. Presuntamente su noviazgo comenzó en el mes de febrero o al menos así lo destapó el cantante.

En este sentido, el programa de espectáculos "Chisme No Like" aseguró que Pepe Aguilar no está nada contento con la nueva relación de su hija. Incluso trascendió que vetó y expulsó de la familia Aguilar a Gussy Lau.

La foto que confirma el noviazgo entre Ángela Aguilar y Gussy Lau

En la grabación que compartió, Gussy Lau confirma que el noviazgo se destapó después de que se filtrara una fotografía en la que posa junto a Ángela Aguilar; ambos lucen sumamente cariñosos e incluso intercambian algunos besos.

En las imágenes vemos a la máxima exponente del género regional mexicano abrazando y besando a Gussy Lau. Al parecer las fotografías fueron publicadas por error en su cuenta en Instagram y los internautas se encargaron de viralizarlas.

La usuaria @Reinaveenenosa subió una fotografía en la que se ve a Gussy Lau junto a Ángela Aguilar protagonizando un romántico momento. La hija más pequeña de Ángela Aguilar luce sumamente contenta a lado de su pareja.

Foto: Twitter/@Reinaveenenosa

A pesar de las contundentes pruebas que circulan en redes sociales, Ángela Aguilar no ha confirmado su relación sentimental. Se espera que en sus próximas presentaciones brinde algún tipo de declaración sobre su presunto nuevo noviazgo.

