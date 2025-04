Melenie Carmona reaparece luego de someterse a una liposucción | FOTOS

En medio de la intensa controversia que se desató luego de que Alicia Villarrreal denunciara haber sido víctima de violencia por parte de su expareja Cruz Martínez en plena presentación en vivo, su hija Melenie Carmona acaba de sorprender a sus seguidores en las redes al presumir los resultados que obtuvo tras haberse sometido a una liposucción.

A través de un video compartido en sus redes sociales y posteriormente subido a TikTok, la joven intérprete señaló que su cirugía estética se llevó a cabo el pasado 7 de enero en Guadalajara, sin embargo, se había limitado a hablar sobre el tema por múltiples factores personales.

"Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y mi plan era grabarles el post op, pero pasaron bastantes cosas y no pude. Luego llegué a Monterrey porque me opere en Guadalajara y, debido a ciertas situaciones, no he podido subir un video así como padre", explicó Melenie Carmona.