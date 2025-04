Litzy da detalles sobre su historia de amor con el chef Poncho Cadena, ¿se enamoró de él durante MasterChef Celebrity?

El mundo de la televisión ha sido testigo de muchas historias de amor que comienzan entre los foros de televisión y terminan frente al altar. Este fue el caso de la actriz mexicana Litzy y el chef Alfonso Cadena, quienes se conocieron en la edición pasada de MasterChef Celebrity para convertirse en una de las parejas más inesperadas y queridas dentro de la farándula nacional. Todo comenzó con algunos rumores que sugerían que ambos mantenían una relación fuera de los sets.

La pareja, que al inicio había sido muy reservada con los detalles de su relación, ahora disfruta de su tiempo juntos mientras se preparan para su boda, un evento que, según se dice, será un acontecimiento importante para ambos y contará con la presencia de familiares, amigos y, posiblemente, varios miembros del mundo del entretenimiento.

De esta forma, ahora que su romance se confirmó, los famosos son cada vez más abiertos sobre cómo surgió el amor entre ellos, pero fue en una entrevista reciente para "La Saga", conducido por Adela Micha, Litzy reveló la historia detrás de cómo comenzó su interés por el chef Poncho, pues lo que parecía ser una simple competencia culinaria, rápidamente se convirtió en una relación que trascendió las cámaras.

Fue así como la actriz explicó que, aunque ambos compartían el proyecto de MasterChef Celebrity, sus interacciones eran relativamente limitadas debido a la dinámica del programa y sus respectivos roles. Sin embargo, el momento clave que cambió todo ocurrió durante un reto particularmente exigente, donde los concursantes debían trabajar en equipos para atender a 71 comensales en un restaurante real.

Litzy, quien fue elegida como capitana de uno de los equipos, recordó cómo el chef Poncho se unió a su grupo; la experiencia compartida en la cocina durante esas intensas horas resultó ser el catalizador que despertó en ella una conexión especial. Ese momento de trabajo conjunto no solo fortaleció la relación profesional entre ambos, sino que también marcó el inicio de una amistad que pronto evolucionaría a algo más.

Después de este primer contacto en la cocina, Litzy y Poncho comenzaron a intercambiar mensajes, lo que a su vez avivó los rumores sobre una posible relación entre ellos. Fue en este contexto en el que Poncho decidió hacer su movimiento y confesarle a Litzy lo que sentía, revelándole que estaba enamorado de ella, algo que tomó por sorpresa a la actriz, quien, en principio, no entendía cómo algo tan profundo podría haber surgido entre dos personas que en ese entonces no se conocían tan bien fuera de su interacción profesional.

Empezamos a chatear, a escribirnos, entonces ahí ya me confesó y me dijo: "yo estoy enamorado de ti". Y yo "¿cómo crees?, si ni me conoces" [...] Entonces me contestó: "sí, no te preocupes, yo te voy a convencer de ser esposo, tú tranquila", contó Litzy en la entrevista.