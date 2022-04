Ángela Aguilar: 5 FOTOS de la hija de Pepe Aguilar con las que habría enamorado a Gussy Lau

En las últimas horas, el nombre de Ángela Aguilar ha acaparado la atención de los medios de comunicación después de que comenzara a circular el rumor que la involucra sentimentalmente con Gussy Lau, quien curiosamente es 15 años mayor que ella.

Desde que se difundió el rumor, la hija más pequeña de Pepe Aguilar ha estado en boca de todos ya que de manera extraoficial trascendió que la relación no estaba aprobada por el intérprete de "Por unas monedas" y "Prometiste".

De acuerdo con el programa de espectáculos "Chisme No Like", el máximo ídolo del género regional mexicano no estaba conforme con el noviazgo que había iniciado su hija de 18 años, por lo que vetaron al cantante y lo exiliaron de la prestigiosa familia Aguilar

A pesar de los constantes rumores que surgieron en distintas publicaciones, hace unas horas, Gussy Lau subió un video en el que confirmó que lleva varias semanas saliendo con la Princesa del Regional Mexicano, lo que confirmaría que son novios.

Lejos de cualquier rumor, Ángela Aguilar se mantiene cercana a sus millones de seguidores con cada una de las publicaciones que realiza en su cuenta en Instagram, plataforma digital en la que ha demostrado que es una de las más queridas dentro de la industria.

En la red social, la joven suele compartir imágenes que demuestran que todas sus presentaciones son un verdadero éxito pues actualmente es considerada la mayor exponente de la música mexicana en varios países de habla hispana.

Por si esto no fuera suficiente, Ángela Aguilar también ha robado todas las miradas gracias al gran sentido de la moda que presume en todas sus publicaciones ya que siempre luce de manera espectacular vistiendo las mejores marcas o con trajes típicos del país.

Hace unos meses, la joven de 18 años debutó como solista después de destacar en el concierto Jaripeo Sin Fronteras; en las últimas semanas ha estado de gira en varias ciudades de Estados Unidos, registrando lleno total.

