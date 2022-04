¿Miedo al matrimonio? Mariazel revela por qué no se ha casado luego de 16 años con su novio

Mariazel es una de las celebridades favoritas de “Me Caigo de Risa”, programa al que fue invitado su novio y donde demostraron el amor que hay entre ellos, algo por que no han evitado ser cuestionados sobre el motivo por el que no se han casado luego de de más de 15 años juntos.

Adrian Rubio es el novio de la conductora y, al igual que ella, es parte del medio del espectáculo como actor, director y productor destacando por su participación en melodramas como “Súbete a mi moto”, “Los Sánchez” y “Amor en custodia”, así como en las serie “El Chema”.

La pareja participó en el reality show “Inseparables, amor al límite” donde demostraron la complicidad que existe entre ellos y el cariño, algo que los llevó a coronarse como los triunfadores, lo que una vez más recordó que no han llegado al altar pese a que ya tienen una hija, Laia.

Mariazel y Adrian Rubio. Foto: Instagram @mariazelzel

¿Por qué no se han casado?

Los actores se conocían desde hace antes de comenzar a salir, sin embargo, Mariazel decidió mudarse a Barcelona por un tiempo y la intención de Adrián Rubio de tener una relación con ella tuvo que esperar. Dos años después se entero que regresaría a México y estaba soltera.

El actor se le declaró a su llegada y comenzar a salir de inmediato, aunque no todo fue bueno para ellos al comienzo pues de dieron cuenta que aún no estaban listos para comenzar una relación y decidieron terminar. Una lao después se reencontraron y desde entonces han sido inseparables.

En entrevista para Montse & Joe, la pareja fue cuestionada una vez más sobre la razón por la que no se han casado: “No estamos peleados con el matrimonio, pero tampoco ha sido algo que nos ilusione a ninguno de los dos”.

“Confianza y libertad de poder desarrollarte profesionalmente y saber que siempre va a estar tu pareja ahí esperándote sabiendo que lo que estás haciendo es algo de tu desarrollo personal y profesional. Darnos esa libertad en este medio, de poder hacer cada quien sus proyectos y tener la confianza plena de que la otra persona va a estar ahí para apoyarte”, dijo Adrian Rubio sobre su fortaleza como pareja.

