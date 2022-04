Me caigo de risa: "Potro" Caballero recibe tremendo castigo de Faisy | VIDEO

Me caigo de risa vive momentos de cambio y de nuevos elementos. Hace unos días se anunció la salida de una de las favoritas del programa, es decir, de Mariazel, que enfrentaría nuevos retos en su carrera artística. Por esa razón, han llegado nuevos participantes e invitados a la Familia disfuncional.

El ex Acapulco shore, "Potro" Caballero estuvo en el programa de ayer como invitado y sufrió las consecuencias por no saber los nombres de los juegos del programa. Durante el juego Caricaturas eléctricas, "Potro" se enfrentó a El Guana y tenían que mencionar juegos que aparecen en el programa, pero el ex Inseparables y Guerreros tuvo muchos problemas.

Así que tuvo que sufrir el castigo, propinado por el propio Faisy, que gustoso activó la máquina de toques. Además, mientras recibía la sanción, el cantante aprovechó apra mostrar su mejor cara y su característica sonrisa.

"Potro" perdió con El Guana

Luis Caballero se ha convertido en uno de los más famosos influencers de México, tras su participación en Acapulco shore. Aunque dijo que esa etapa ya quedó atrás y ahora busca nuevos proyectos en su carrera artística.

Por eso, ha intentado crecer como conductor y cantante, además de que ha sido invitado a participar en diferentes programas de televisión, como ahora sucedió en Me Caigo de risa.

Las imágenes de los toques que recibió se hicieron virales en pocos minutos y los usuarios de redes sociales aplaudieron el valor y la buena disposición de Caballero, a pesar de que el castigo no era nada sencillo, tras perder la final de Caricaturas eléctricas con El Guana.

"Potro" Caballero recibió un duro castigo en Caricaturas eléctricas

FOTO: Twitter

