Mariazel: Así de bella se veía en su primera temporada en “Me Caigo de Risa” | FOTOS

Luego de casi cuatro años como parte de “Me Caigo de Risa”, el pasado jueves 31 de marzo Mariazel anunció que dejaría de formar parte de “La Familia Disfuncional” pues tiene planeado sumarse a otros nuevos proyectos y aunque todavía no se sabe si tiene contemplado regresar al programa en un futuro, en esta ocasión te presentamos algunas fotografías con las que se demuestra lo bella que lucía en su primera temporada en el exitoso programa conducido por Faisy.

La historia de Mariazel en “Me Caigo de Risa”, inició en julio de 2018, en ese entonces, la también actriz nacida en Barcelona, España acababa de cubrir el mundial de Rusia 2018 en su faceta como conductora de deportes y aunque ya destacaba en la industria del espectáculo tras unirse a “La Familia Disfuncional” su fama explotó y su carrera tomó un impulso sumamente importante.

Desde los primeros programas en “Me Caigo de Risa”, Mariazel derrochó carisma y en muy poco tiempo logró ganarse el cariño del público convirtiéndose en un elemento imprescindible del famoso programa que se transmite a través del canal 5 de Televisa.

A lo largo de la historia de “Me Caigo de Risa” hemos visto a Mariazel, cantar, bailar, actuar, se electrocutada, embarrada de pastel, harina y o cualquier otra sustancia extraña, además también se ha caracterizado por rebasar las líneas de lo permitido en la televisión y en algunas ocasiones ha realizado chistes o comentarios un tanto subidos de tono, por lo que también ha sido castigada.

Además de su carisma y talento ante las cámaras, Mariazel ha destacado por su extraordinaria belleza, por si falta algo, la también actriz también llamó la atención gracias a los espectaculares outfits con los que se presentaba en el programa, por lo que logró que en redes ya la consideraran como todo un gurú de la moda.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud qué es lo que viene en la carrera de Mariazel pues solo adelantó que se sumaría a un proyecto que la ha tenido muy emocionada, no obstante, hace algunos días trascendió que sería una de las nuevas participantes de “Reto 4 Elementos”, pero dicho dato no ha sido confirmado.

Pr otra parte, se desconoce si este adiós fue definitivo o si solo fue un “hasta luego” sin embargo, en su despedida del programa se mostró sumamente conmovida y aseguró que a donde quiera que vaya llevará bien guardado en su corazón a toda la familia de “Me Caigo de Risa”, el programa que le cambió la vida.

"De verdad, siempre lo he dicho, para todos hay un antes y un después de Me Caigo de Risa... aquí hemos encontrado a una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban", señaló la conductora de 41 años de edad en su discurso de despedida.

