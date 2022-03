Mariazel presume sus mejores pasos con falda de mezclilla y enloquece la red con su sensualidad

Mariazel, quien se ha ganado el cariño de la gente por su participación en 'Me Caigo de Risa', volvió a enloquecer a sus seguidores en redes sociales, pues publicó un video en donde presumió sus mejores pasos de baile, pero lo que llamó la atención fue su look, ya que usó una falda de mezclilla, ideal para la temporada.

La integrante de la llama "familia disfuncional" es una de las favoritas del programa y prueba de ello son sus seguidores en Instagram, pues ya tiene 3.3 millones de fans, quienes no se pierden de ninguna de sus actualizaciones y la llenan de halagos en cada una de sus publicaciones, las cuales llegan a los miles de "likes".

En la plataforma propiedad de Meta, la conductora de televisión originaria de España suele compartir con sus seguidores atrevidos looks, que a todos dejan boquiabiertos, así como algunos momentos en familia junto a su esposo, el actor Adrián Rubio, y su pequeña hija, Laia, quien ha cautivado debido a que heredó el carisma de su madre.

Mariazel es la favorita de MCDR Foto: IG @mariazelzel

Mariazel baila en falda de mezclilla

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la conductora de Televisa, compartió en su cuenta de Instagram un Reel en donde demuestra cómo son sus vacaciones en familia. En el divertido clip se encuentra junto a su esposo y su hija, quienes después de protagonizar un gracioso momento, comienzan a bailar con ella.

Además de llamar la atención por sus pasos de baile, la estrella de MCDR cautivó a sus fans con su outfit, ya que lució una camisa en tono verde salvia, color de esta primavera, pero la que se llevó toda la atención fue su mini falta de mezclilla en la que presumió sus trabajadas piernas.

"Eres hermosa", "Que bonita familia" y "Me encanta tu actitud", son algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos en el video- que puedes ver aquí-, el cual ya superó los 12 mil "me gusta" en menos de 24 horas, demostrando que ella no sólo es la divertida de su familia, pues también Adrián y Laia, son muy carismáticos.

Mariazel se luce en short de mezclilla Foto: Captura de pantalla

