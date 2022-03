Mariazel deja poco a la imaginación con atrevido look de primavera | FOTO

La conductora e integrante del popular programa de comedia "Me Caigo de Risa" no para de causar furor en las redes sociales con sus atuendos, y es que Mariazel se ha convertido en una de las famosas que presume cuerpazo en sus cuentas oficiales, como lo hizo recientemente al lucirse con un atrevido look de primavera con el que dejó poco a la imaginación.

Además del famoso programa de comedia, que es conducido por Faisy, la guapa conductora también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, "¿A Quién le vas?", "Más Deporte", "Zona Puma", "Yarda" y actualmente es una de las favoritas de TUDN, esto luego de pasar unos años en TV Azteca, donde comenzó su carrera.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la actriz, originaria de España, está casada con el también actor Adrián Rubio desde el año 2005, con él participó en el reality "Inseparables, amor al límite" resultando la pareja vencedora, y con quien tiene una hija de nombre Laia, con quienes constantemente comparte fotos en familia.

Mariazel se luce en atrevido look de primavera

Ahora que la primavera ha llegado, las famosas están luciendo sus looks más modernos, y Mariazel no fue la excepción, pues para comenzar la temporada con el mejor estilo, la guapa conductora se dejó ver en su cuenta de Instagram con un atrevido conjunto ideal para la época de calor.

Mariazel se lució pronunciado escote. Foto: IG @mariazelzel

"No hay límite de edad para divertirse, para bailar, para probar cosas nuevas, no hay límite de edad para enamorarte, hacer locuras, para hacer el ridículo, llorar, reír, no hay límite de edad para vestirte de la manera que quieras", escribió la miembro de la llamada "familia disfuncional".

Además, agregó en la fotografía que "no hay límite de edad para sentirte sexy", algo que ella demostró al presumir su coqueto atuendo, pues posó con mucho estilo con un look con el que dejó poco a la imaginación al tratarse de un conjunto de falda con top de hombros con volados y pronunciado escote.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel eleva la temperatura en Me Caigo de Risa con su mini short | VIDEO

Mariazel sorprende en mini vestido verde y se consolida como la más guapa de "Me Caigo de Risa" | VIDEO