Ángela Aguilar responde tras supuestos videos de ella bailando con ropa sensual

Ángela Aguilar nuevamente se encuentra en medio de la polémica debido a que se hizo viral un video de ella bailando muy sensual y con ropa ajustada. La cantante le hizo frente a las críticas y señalamientos que están en internet, pues publicó una foto en la que dejó claro que no es su imagen la que aparece en ese clip, el cual ha dado la vuelta al mundo y mucho de qué hablar desde hace varios días.

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales un supuesto video en el que se observa a la intérprete de "En Realidad" usando ropa poco común a la que suele llevar, pues además de vestidos adornados con elementos típicos de México, también suele portar pantalones de talle alto y blusas oversize. Si embargo, en la grabación la hija de Pepe Aguilar lleva una falda corta y ajustada con un top, no obstante lo que llama la atención son su sensuales movimientos de baile.

Ángela Aguilar supuestamente bailó frente a la cámara IG @angela.aguilarfans_3

Ángela Aguilar contesta a la polémica por el video bailando

Este día, el supuesto clip de la cantante de regional mexicano bailando explotó y llegó hasta algunos programas de espectáculos. Sin embargo, Ángela hizo su primera publicación antes de que se hiciera más escándalo por las imágenes. La cantante solo se limitó a compartir en sus historia de Instagram una foto de ella misma frente al espejo, para no solo dejar ver su belleza al natural, ya que no llevaba maquillaje, sino también para demostrar que no se trata de ella.

En la postal que Ángela Aguilar subió se le observa frente al espejo, luciendo un rostro sin maquillaje su clásica cabellera corta, que esta vez está a la altura de las mejillas, asimismo, vestía una camisa blanca y una blusa abajo de color crema. Es así como mostró que el estilo que la mujer del video y el de ella no son iguales, sobre todo, al poner atención en el largo de su pelo se pueden dar cuanta que no es la misma persona.

La cantante publicó una foto sin maquillaje IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar nuevamente víctima de la Inteligencia Artificial

De acuerdo a la información disponible, Ángela fue nuevamente víctima de la Inteligencia Artificial, pues se trata de un video de otra influencer al que le colocaron su cara. Esta no es la primera vez que utilizan la imagen de la integrante de la Dinastía Aguilar para hacer "deepfake", pues anteriormente suplantaron su rostro en una postal en la que supuestamente estaba con poca ropa, por lo que la cantante anunció que tendría acciones legales.