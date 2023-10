Ángela Aguilar revive polémica sobre sus raíces argentinas: "la gente se ofende"

Ángela Aguilar volvió a defenderse sobre sus polémicas declaraciones en las que se dijo "25 por ciento argentina" debido a que su abuela es de ese país. Durante una entrevista la joven cantante habló sobre sus raíces, tanto mexicanas como de aquella parte del mundo y destacó que no quiere hablar sobre su descendencia porque la gente se ofende, pues recordó que la criticaron mucho y que se olvidaron de todo el trabajo que ha hecho dentro del regional mexicano.

Hace unos días, la cantante de "En Realidad" dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que habló sobre su carrera, pues a pesar de que tiene tan solo 20 años de edad, comenzó desde que era una niña. Aunque ha tenido varios éxitos en la industria, no se ha salvado de las polémicas, una de las más fuertes fue cuando celebró que Argentina ganó la Copa del Mundo 2022, alegando que tenía sangre desde ese país, comentario que no le gustó mucho a sus fanáticos mexicanos desatando una serie de críticas.

Ángela Aguilar revela que su trabajo habla más que sus palabras IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar asegura que la gente se ofende porque tiene raíces argentinas

La joven intérprete volvió a defenderse y aseguró que ella no escogió ser parte de la familia que tiene, pues además de ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, también tiene una abuela materna que proviene de Argentina. Asimismo, la artista destacó que el trabajo que ha hecho en la música y a lo largo de su carrera habla más de ella que una publicación en la que celebró la victoria de un equipo de futbol.

"Los vestidos, diseñadores, fundaciones y todos con los que trabajo hablan mucho más de mí que una foto donde yo celebre que ganó el equipo de mi abuela. No es que no queramos a los argentinos, nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. Yo no quiero ofender a nadie por donde vine, o sea... ni escogí mi nombre cómo voy a escoger quién es mi abuela", reveló la intérprete, quien también aseguró que a pesar de que nació en Estados Unidos, es orgullosamente mexicana.

“Eso no quita que mi papá sea Pepe Aguilar campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuelo Antonio Aguilar (...) Yo soy felizmente mexicana, yo nací en Estados Unidos, soy mexico-americana, tengo un poco de argentina y de seguro por algún lugar tengo algo de china porque ve mis ojos", destacó Ángela Aguilar comentario que también ha levantado mucha polémica entre los usuarios de redes sociales.

Ángela Aguilar asegura que canta mejor de lo que habla

La intérprete de "Que Agonía" dijo que la parece injusto que las personas loa juzguen fuertemente por apoyar a un equipo de futbol, y se olviden que los esfuerzos que ha hecho en el género del regional mexicano. "Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la Selección, es fútbol chicos, nada más".

La abuela materna de la cantante es argentina IG @angela_aguilar_

Finalmente, durante la conversación la joven artista también comentó que sus acciones hablan más de sí misma, y que es mucho mejor cantante que oradora al momento de expresarse: "Para mí es importante el tema de que mis hechos hablan más por mí que mis palabras. Yo soy muy mala para hablar pero muy buena para cantar", mencionó la cantante para defenderse nuevamente de las críticas que no han parado desde que mencionó que tenía descendencia argentina.

