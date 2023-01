Mayeli Alonso revela que hizo un trío con otra mujer cuando estaba casada con Lupillo Rivera, él responde como caballero

Aunque tiene varios años de que se disolvió el matrimonio entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, ésta dio la nota después de revelar que cuando ambos estuvieron juntos sostuvieron un trío con otra mujer. Sin embargo, afirmó que el hecho no afectó su relación en lo absoluto como se especuló cuando decidieron alejarse. Incluso, mencionó que estaban en su mejor momento como pareja.

"No pasó nada. Mi matrimonio estaba en su mejor momento y vivimos momentos increíbles. Y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento. Y ese no fue el motivo por el cual él y yo nos separamos. Fue una modelo que no conocen ustedes. O sea, no fue cualquier comadre ni cualquier hija de vecina porque ya después con el tiempo, amistades mías, yo no sé si nos veían muy, no sé. Ahora, todas esas capturas que ponen de que 'estuvo que un fulano'... entonces al rato van a decir que hice el trío con su mamá y su papá que anda de chismosa", reveló en entrevista para el programa Ventaneando.

Inicia en el minuto 14:40

¿Cuál fue la respuesta de Lupillo Rivera?

Como era de esperarse, las declaraciones de Mayeli Alonso hicieron eco en los medios de comunicación, quienes de inmediato corrieron a preguntarle al “Toro del corrido” sobre la palabras de su exesposa. Y aunque el tema es delicado por ser íntimo él guardó su postura y respondió como todo un caballero, pues en ningún momento mencionó algo que pudiera hacerla sentir incómoda.

"Las cosas que pasan adentro de los cuartos o con personas que has tenido relación, uno se debe de callar. Eso se debe de quedar en el corazón de uno, si lo disfrutaste o no. Al menos, yo nunca estuve involucrado en un trío, no sé ella, no puedo hablar de ella...", respondió Lupillo Rivera frente a la prensa rosa.

El cantante no descartó que todo se trate de un truco publicitario para llamar la atención. "Ya ves que hace 5 años hicieron lo mismo, hace 3 años hicieron lo mismo, hace 2 hicieron lo mismo. Entonces ya es una carrerita que llevan. Si esto le beneficia, pues qué bueno. Entonces, ojalá le beneficie, ojalá le ayude; ojalá siga creciendo en su vida artística, no sé", mencionó el cantante.

Por otro lado, aseguró que este nuevo escándalo no ha afectado en lo más mínimo la relación que tiene con sus hijos y su actual pareja Giselle Soto. Explicó que ella es inteligente a la que no le interesa todo el "rollo" de la farándula, pues se ríe y se divierte porque ella conoce la verdad. Sobre sus retoños dijo que tiene que respetarlos y cuidar su mentalidad, por lo que no puede opinar de ninguna manera sobre Mayeli Alonso.

