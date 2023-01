Desde la nieve, Ninel Conde desafía las bajas temperaturas en micro bikini

Ninel Conde eligió pasar los primeros días de este año 2023 desde la nieve, pero eso no es pretexto para no sorprender a sus millones de fans en las redes sociales con un look sensual y atrevido. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la cantante presumió cuerpazo en un micro bikini negro y desafió las bajas temperaturas, confirmando que está dispuesta a todo por consentir a sus admiradores.

Conde es una de las artistas favoritas de la farándula y ahora de las redes sociales, sobre todo de OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo para mayores de edad, en la que cautiva a sus fanáticos con el cuerpazo que presume a sus más de 40 años, como lo demuestra su reciente publicación, confirmando que la edad no es ni será impedimento para que siga siendo un sex symbol.

Ninel Conde se luce en coqueto bikini

"El Bombón Asesino", como también es conocida en el ambiente artístico, sorprendió a sus millones de fans en las redes sociales de Meta con su publicación, pues dejó poco a la imaginación con el look perfecto para resaltar toda su belleza y sus curvas, y con el que dio una "probadita" de lo que sus admiradores pueden encontrar en su perfil de la polémica plataforma de contenido exclusivo.

Ninel se lució desde la nieve en atrevido look. Foto: IG @ninelconde

La también actriz presume increíble figura, y las imágenes que comparte en plataformas digitales lo demuestran, como sucedió la tarde de este viernes, pues aunque se encuentra en Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, rodeada de nieve, no podía dejar de mostrarse como una de las más sensuales, pues sin duda robó miradas con sus fotos en la que se lució con un coqueto y diminuto traje de baño de dos piezas.

"Snow bunny" (conejito de la nieve), escribió Ninel para compartir las tres instantánea con las que robó miradas y sus fans la llenaron de halagos con frases como: "Bellísima Ninel", Preciosa", "Diosa", "Tú cómo siempre tan hermosa", "Demasiada belleza" y "Super wowww eres una muñequita"; entre muchos otros, además de conseguir cumular más de 62 mil "me gusta" en sólo unas horas.

El coqueto conjunto que Conde presumió en las imágenes llama la atención por su top de escote pronunciado y su panty muy pequeña, look que combinó con un abrigo de piel y botas especiales para la nieve, además de un gorrito, para sí desafiar las bajas temperaturas del lugar y enamorar a sus millones de seguidores con su belleza.

La bella cantante dejó sin alientos a sus fans. Foto: IG @ninelconde

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de ser la ganadora del concurso Señorita Estado de México, y aunque ha enamorado las redes sociales con muchos de sus atuendos, son los bikinis los que la han coronado como una de las reinas del look, pues es una artista que no teme a probar con todo tipo de estilos, como lo demostró con el outfit que lució en su reciente publicación y desde la nieve.

Ha sido talento de las televisoras más importantes, como Televisa, TV Azteca y Univisión. En 1997 se convirtió en madre por primera vez junto al actor Ari Telch, para el 2014 tuvo a su segundo hijo con el empresario Giovanni Medina. "Bajo un mismo rostro", "Catalina y Sebastián", "La antorcha encendida", La revancha", "Como en el cine", "Rebelde", "Fuego en la sangre", "Mar de amor", "Porque el amor manda" y "En tierras salvajes", son sólo algunas de las telenovelas que hay en su carrera como actriz.

Derritió la nieve con su sensual atuendo. Foto: IG @ninelconde

