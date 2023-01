Octavio Ocaña: papá del actor asegura que se emitió ficha roja de la Interpol contra uno de los asesinos de "Benito"

Sin duda alguna, de las muertes de la farándula mexicana más impactantes es la del joven actor Octavio Ocaña a quien vimos desde que tenía 5 años de edad participar en películas, telenovelas y series; sin embargo el 29 de octubre del 2021 fue asesinado mientras conducía en la autopista Chamapa-Lechería en el Estado de México tras una persecución policiaca.

El joven actor que dio vida al inolvidable “Benito Rivers” en la serie “Vecinos” perdió la vida luego que elementos de la policía dispararon en su contra, Octavio Ocaña recibió un disparo en la cabeza, lo que minutos después lo dejó sin vida, ante esta situación su familia ha luchado por esclarecer la verdad de su muerte y dar con los culpables, por lo que ya se emitió una ficha roja de la interpol en contra de uno de ellos quien se encuentra prófugo de la justicia.

Fue en entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante que el padre del actor fallecido Octavio Ocaña compartió los avances de la investigación de la muerte del histrión, ante esto, el señor Octavio Pérez asegura que gracias a él y a las investigaciones que ha hecho por su parte es que han tenido un gran avance y se logró la ficha roja en contra de uno de los asesinos de su hijo.

“La ficha roja de este tipo es un avance para mí, porque ellos (la policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos con mis abogados, investigando cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado", dijo el señor Octavio Pérez