Así fue la vez que Macky González y Brenda Zambrano se agarraron a golpes

Sin duda alguna, dos de las mujeres más bellas del espectáculo de nuestro país son las hermosas Brenda Zambrano y Macky Rodríguez quienes coincidieron en alguna ocasión en un proyecto y pese a estar en el mismo equipo, las bellas mujeres terminaron literalmente de “jalón de greñas”.

Y es que fue en pleno 2020, cuando el mundo entero estaba padeciendo el encierro de la pandemia por el Coronavirus cuando Macky González y Brenda Zambrano fueron parte de Guerreros, un reality show deportivo, sin embargo, las mujeres tuvieron muchos roces lo que terminó en una pelea a golpes.

Aunque mucho se dijo que la producción de “Guerreros 2020” deseaba que esta fuerte pelea quedara entre pasillos, las cosas no sucedieron así pues primero se filtró la información en diversos espacios informativos.

Y es que, de acuerdo con el periodista Gerardo Escareño reveló que Magda Rodriguez quien fue la productora de este reality show, pidió a todos los que grabaron el momento de la pelea entre Brenda y Macky que no sacaran nada a la luz, pues ésta cuidaba mucho el material del programa ya que es familiar y tenían muchos seguidores que son niños.

Sin embargo, el material salió a la luz pues una famosa revista de espectáculos sacó las fotografías y posteriormente los videos fueron publicados.

Por su parte Brenda Zambrano dio a conocer que se sintió agredida por Macky luego de que la capitana de las cobras habló mal de ella en diversas ocasiones, motivo por el que Brenda enfrentó a la exparticipante de Exatlón y pidió que no volviera a hablar con ella.

Sin embargo, las cosas no quedaron solamente en palabras, pues los ánimos se calentaron y Brenda quien ya trae una basta experiencia en conflictos dentro de realities shows, no se quedó con las ganas y le propinó una gran cachetada a Macky luego que ésta aseguró que la ex participante de Acapulco Shore solo estaba en ese proyecto “por casualidad”

“...la tipa me empieza a decir que yo estoy por pura casualidad y me dijo en un tono mamona ‘haberrrr reina’ y pues yo me enojé y le dí un cachetadón, una cachetada, no me iba a dejar que me estuviera gritoneando ¿osea quién se cree?, después ella sale a buscarme y me empieza a gritar que soy una pinche gata que no sé que…” dijo Brenda Zambrano en su momento