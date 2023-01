Carmen Villalobos canta el nuevo tema de Shakira y aseguran es indirecta para su ex Sebastián Caicedo

Pese a que el año 2022 no fue un gran año para Shakira debido a su ruptura con Gerard Piqué y el proceso de duelo que llevó a lo largo de esos meses, la cantante nacida en Barranquilla, Colombia este 2023 lo inició con el pie derecho y se convirtió en la cantante más escuchada en el mundo.

Esto luego de su colaboración con Bzrp con el tema “Music Session #53” en la que Shakira se le fue con todo a su ex y a la nueva pareja sentimental de éste y es que pese a la polémica que ha desatado, en redes sociales, millones de personas, incluyendo a varios famosos han recreado la coreografía que la propia colombiana enseñó a bailar y una de ellas es Carmen Villalobos actriz que comparte nacionalidad con la intérprete de “Moscas en la casa”, y muchos aseguran que lo hizo como indirecta para su exmarido Sebastián Caicedo de quien se separó en 2022.

¿Carmen envía indirecta a su ex?

Fue el pasado 20 de enero que Carmen Villalobos compartió el que sería su primer video de Tiktok de este 2023 y qué mejor que unirse al trend del momento, el de Shakira con la coreografía oficial que la propia intérprete de “Monotonía” compartió en sus redes sociales.

“Esto es pa' que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique;yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliqu?; entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdona que te sal-pique”, es la parte en la que aparece bailando Carmen Villalobos y con la ayuda de un filtro de Tiktok, la actriz aparece como si fueran tres de ella.

“Unámonos a esta tendencia que está cool”, escribió Carmen en la publicación de su video, y es que como era de esperarse el baile de la protagonista de “El Final del paraíso” recibió fuertes comentarios los cuales aseguran que este baile podría tener una dedicatoria especial para Sebastián Caicedo, el ex esposo de la actriz.

“Esto no le gustó a Sebastián”, “perdón que te sal-sebastián”, “Tirarle piedras o indirectas tu ex sólo demuestra lo mucho que lo necesitas para ser feliz”, son algunos de los comentarios que se pueden leer y que aseguran que el trend realizado por Carmen Villalobos van con “dedicación” especial.

Foto: Captura de pantalla

Por otra parte se pueden leer comentarios en los que halagan a la actriz y su espectacular manera de bailar pues aseguran que Carmen Villalobos es a quien mejor le ha salido la coreografía.

Carmen Villalobos enamorada de nuevo

Fue durante la emisión del pasado martes 17 de enero del programa “Hoy Día” el cual conduce Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y la Chicky Bombom para Telemundo que Frederik Oldenburg estuvo como invitado especial, esto debido a que este lunes finalizó Exatlón USA e iba a hablar sobre todos los detalles de la culminación del reality show deportivo.

Las conductoras comenzaron a llevarlo hacia el tema de lo personal, pero la primera en cuestionar si es que estaba feliz fue Adamari López a lo que Frederik Oldenburg aseguró que sí, luego de esto Pene¡élope cuestionó si ya estaban juntos (él y Carmen Villalobos) y éste confirmó el romance.

“(¿Andas con ella?) sí…hace poco tiempo y sí, estamos juntos…no sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad…es una exclusiva, Carmen (Villaloboas) y yo somos novios” dijo Frederik Oldenburg

Por su parte, Penélope Menchaca en medio de la emoción pidió a Frederik Oldenburg que le enviara un mensaje a su bella novia quien por cierto en estos momentos se encuentra en Bogotá, ciudad en la que radica desde hace algunos años.

Ante esto Frederik Oldenburg, no tuvo más opción que enviarle un romántico mensaje a su bella novia Carmen Villalobos quien seguramente lo estaba viendo en esos momentos.

“Un beso, te veo dentro de poco, bella, hermosa, te amo” así finalizó la entrevista Frederik Oldenburg

SIGUE LEYENDO:

Eduin Caz anuncia que será nuevamente operado, ¿cómo está de salud?

¿Bad Bunny estrena novia? ella es la exuberante y guapa mujer que podría ser su nuevo amor

Ventaneando celebra 27 años al aire: así ha sido el cambio físico de Pati Chapoy en este tiempo

La Casa de los Famosos 3: Arturo Carmona llora al recordar divorcio con Alicia Villarreal

bmz