FOTO: Karely Ruiz eleva la temperatura con miniconjunto amarillo

Karely Ruiz elevó la temperatura en redes sociales esta tarde al compartir una fotografía que dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram, los cuales rápidamente viralizaron la publicación de la regiomontana, quien recientemente se dijo molesta por la filtración de uno de sus contenidos de OnlyFans.

Lo anterior en atención al respeto a sus subscriptores de dicha plataforma, ya que, de acuerdo con ella, no es justo que mientras algunos estén realizando su pago de manera mensual, alguien simplemente haya filtrado el video y tengan acceso a él personas que no pagaron por este.

Aún así, Karely Ruiz no deja de compartir fotos subidas de tono con sus seguidores, ya que siempre ha estado consciente de que a ellos les debe la fama que tiene actualmente, misma que la ha hecho sacar de trabajar a sus padres y apoyar a su hermana con el tratamiento que recibe.

Por lo cual, no es de sorprenderse que este miércoles Karely Ruiz haya decidido compartir una fotografía subida de tono en la cual podemos verla luciendo sus encantos con un microconjunto en color amarillo, mismo que deja al descubierto sus piernas de acero.

Esto sin mencionar que su outfit es bastante escotado y cuenta con una abertura justo a la altura de su abdomen, misma que deja que la estrella de OnlyFans deje casi por completo al descubierto la piel de su cuerpo, esto claro está, alimentando la imaginación de sus fans.

De hecho, si algo caracteriza a Karely Ruiz en redes sociales es el estrecho contacto que mantiene con sus seguidores de redes sociales, con los cuales además de interactuar de manera activa mediante lives, también ha realizado sorteos y dinámicas para conocerse más.

Prueba de ello es que en su más reciente live, la joven regiomontana incluso se atrevió a hablar de la filtración del video íntimo de "El Babo", discusión que pusieron sobre la mesa sus propios seguidores y que dio pie a que la creadora de contenido erótico emitiera una opinión al respecto, limitándose a decir:

“Mira, pues la verdad me sorprendió porque nunca había visto un miembro tan grande como el de mi amigo “El Babo”, la verdad, nunca lo había conocido y dije 'no, no, no, esa madre me mata, wey' la verdad, pero, no sé, muy turbio todo, la verdad”.