Karely Ruiz, más sensual, paraliza Instagram con mini vestido negro de red

Karely Ruiz no permitirá que nadie le quite el título de la más sensual de la red, y en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, la modelo de OnlyFans se lució con un mini vestido negro en tela de malla con el que destacó su curvilínea y voluptuosa silueta, atuendo con el que paralizó la plataforma digital recibiendo miles de "likes" y halagadores comentarios en los que reconocen su belleza.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, consolidó su vida como modelo para la polémica plataforma de contenido exclusivo en el año 2022, gracias a sus imágenes en otras redes, en las que muestra su figura voluptuosa y curvilínea en los diseños más arriesgados, con los que también roba miradas en plataformas como TikTok, en la que cada día suma más fanáticos, al igual que en Instagram y Facebook.

Karely Ruiz presume sus curvas en mini vestido de red

En las plataformas de Meta Karely causó sensación con una serie de fotografías en las que presume cuerpazo, vistiendo un look negro que destaca por su diseño en tela de red, el cual que le permitió resaltar sus curvas, confirmándose también como una de las favoritas de las plataformas digitales, pues en poco tiempo recibió miles de "likes" y halagadores mensajes acompañados de una gran cantidad de emojis.

Karely se luce en mini vestido, Foto: IG @karelyruiz

"Me gustas mi amor", fue el pequeño texto con la que acompañó la postal en Instagram, red social en la que cuenta con 7.6 millones de seguidores, una cifra que va en aumento cada mes, y que la ha posicionado como una de las famosas más queridas y populares, sobre todo cuando se luce con los más arriesgados atuendos como el conjunto negro que mostró en las imágenes y la coronó como reina de estilo.

Ruiz robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales, cautivando a sus millones de seguidores al dejarse ver usando un mini vestido que llama la atención por su confección que deja ver un pronunciado escote, y que acompañó con unos guantes en tela con transparencias y detalles de brillantes, luciendo también su nueva cabellera rubia que tanto ha gustado a sus admiradores.

La influencer presume pronunciado escote. Foto: IG @karelyruiz

Con 429 mil "me gusta" y más de 2 mil 800 comentarios con frases como: "Me encantas", "Una chica super guapa", "Bella", "Super hermosa", "Estoy enamorado de ti", "Eres tan bella", "te ves preciosa te adoro" y "la novia de todos", la guapa regiomontana, de 22 años, se vuelve a coronar como la más popular en las redes y también como una reina de estilo que impone con sus arriesgados looks.

La modelo de OnlyFans cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus casi 10 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular una gran cantidad de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos, sin dejar de lado las otras plataformas en las que se lleva todas las miradas y los "likes" por sus outfits.

Presume sus curvas en transparencias. Foto: IG @karelyruiz

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Karely Ruiz paraliza la red en minifalda transparente que deja ver su ropa interior

FOTOS: Karely Ruiz se corona como reina de lencería con look de plumas y encaje