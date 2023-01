VIDEO: Karely Ruiz paraliza la red en minifalda transparente que deja ver su ropa interior

Karely Ruiz enloqueció a sus millones de fans en TikTok, quienes quedaron encantados con su reciente video en el que se lució con un look atrevido y sensual. La modelo de OnlyFans paralizó la red social con su belleza y curvilínea silueta, pues como en otras ocasiones se vistió con prendas reveladoras, al combinar una minifalda transparente que dejó ver su ropa interior, y un escotado top del mismo estilo.

La influencer se consolidó este 2022 en las redes sociales como una de las más hermosas y provocativas, gracias a mostrar sus curvas en los diseños más arriesgados con los que roba suspiros, aunque en más de una ocasión la joven se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas, sin embargo, confirma que no teme a las restricciones.

Karely enciende TikTok en sensual minifalda

Ruiz se lució en cuenta oficial de TikTok con un conjunto negro y muy pequeño, logrando sumar 218 mil de reproducciones al momento, además de 37 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "simplemente tu brillo es hermoxo", "que linda eres", "Divinaaaaa", "que bonita", "me encanta tu tono de cabello resalta tu belleza" y "Carita hermosa me encanta", entre muchos otros.

La regiomontana, de 22 años, causó furor en la plataforma china con su video, que acompañó con los hashtags "#parati #foryou", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un atrevido atuendo que combina un top de estilo halter y pronunciado escote con una minifalda transparente, con la que dejó ver su ropa interior, pues se observa que viste una pequeña panty negra con un corazón en medio.

Karely presumió sus curvas en transparencias. Foto: TK @karelyruiz.mx

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ya suma 10.5 millones de seguidores en la plataforma china y más de 109 millones de "me gusta", esto sólo en su cuenta principal, pues la influencer tiene usuarios alternos en los que también se luce con atrevidos looks, convirtiéndose así en una de las más famosas y populares en TikTok, red social que ha servido para que muchas famosas dejen ver su lado más sensual y divertido.

Karely, que ganó mayor popularidad en el año 2022, después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes sociales, pues tan sólo en Instagram llegó recientemente a los 7.6 millones de seguidores, cifra que va en aumento por las fotografías en las que se luce con los atuendos más pequeños y arriesgados.

La modelo de OnlyFans conquista con sus atrevidos looks. Foto: IG @karelyruiz

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Karely Ruiz se corona como reina de lencería con look de plumas y encaje

VIDEO | Karely Ruiz eleva la temperatura con minifalda y blusa que no dejaron nada a la imaginación