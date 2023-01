FOTOS: Karely Ruiz se corona como reina de lencería con look de plumas y encaje

Karely Ruiz está imparable en sus redes sociales y sigue conquistando a sus millones de fanáticos con sus más atrevidos y reveladores atuendos. En sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, la modelo de OnlyFans se dejó ver con un sensual look de plumas y encaje con el que se coronó como reina de lencería, demostrando que no teme a la censura de las plataformas digitales.

La regiomontana consolidó su vida como modelo para la polémica plataforma de contenido exclusivo en el 2022, gracias a sus imágenes en otras redes, en las que muestra su figura voluptuosa y curvilínea en los diseños más arriesgados, con los que también roba miradas en plataformas como TikTok, en la que recientemente sorprendió al bailar junto a las influencers Mona y Yeri Mua.

Karely Ruiz se luce en coqueta lencería rosa

En las plataformas de Meta y la adquirida por el magnate Elon Musk, Karely causó sensación con dos fotografías en las que presume cuerpazo, vistiendo un look rosa que destaca por su diseño de encaje el cual que le permitió resaltar sus curvas y sensualidad, confirmándose también como una de las favoritas de las plataformas digitales, pues en poco tiempo recibió miles de "likes" y halagadores mensajes.

Karely presume sus curvas en atrevido look rosa. Foto: IG @karelyruiz

"Me gustas", fue el pequeño texto con la que acompañó la postal en Instagram, red social en la que cuenta con 7.6 millones de seguidores, una cifra que va en aumento cada mes, y que la ha posicionado como una de las famosas más queridas y populares, sobre todo cuando se luce con los más arriesgados atuendos como el conjunto que mostró en las imágenes y la coronó como reina de lencería.

Ruiz robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales, cautivando a sus millones de seguidores al dejarse ver usando un conjunto que combina una panty en tono fucsia decorada con plumas en los costados, mientras que el brassier, que hace juego con la pieza inferior, llama la atención por su escote bajo unido por cadenas delgadas a los tirantes.

La bella modelo roba miradas con su sensualidad. Foto: IG @karelyruiz

Con 313 mil "me gusta" y más de 2 mil comentarios con frases como: "Me encantas", "Eres divina mi amor, te amo", "Tan guapa mi bebé", "Divina. Mi nuevo color favorito el fucsia", "Hermosísima", "Preciosa" y "La mujer más bella de México", la guapa regiomontana se vuelve a coronar como la más bella en las redes y también como una reina de estilo que impone con sus arriesgados looks.

La originaria de Monterrey cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular una gran cantidad de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos, sin dejar de lado las otras plataformas en las que se lleva todas las miradas y los "likes" por sus outfits.

