FOTO | Karely Ruiz enloquece únicamente cubierta por flores y con especial mensaje a los fans

Quien cite el nombre de Karely Ruiz sabrá de inmediato que es una de las mujeres más populares de México. Aunque su historia es particular, también ha dividido opiniones; sin embargo, esto a ella no le afecta y continúa haciendo lo que más le gusta: ser influencer en las redes sociales. Desde que comenzó el 2023 tuvo muy presente que sería un nuevo año a conquistar y parece que lo está logrando, pues ha dejado a todos helados con sus últimas fotografías.

Aunque es una sensación en TikTok y Twitter, la regiomontana se aplica más en Instagram donde presume parte de las sesiones fotográficas a las que se somete y que con seguridad aparecerán, más subidas de tono, dentro de su cuenta de OnlyFans, página que le ha dado grandes ganancias. Cabe destacar que las imágenes son parte de una publicidad indirecta, pues es la forma de atraer suscriptores y no solo seguidores.

Karely Ruiz no dejó nada a la imaginación (Foto: captura de pantalla)

En este caso, Karely Ruiz le lanzó un mensaje a sus followers que no podrían dejar pasar: "Seguiré a todos los que respondan". Aunque el anuncio no dice mucho, cobró relevancia gracias a la fotografías que lo acompañó. En ésta, la joven de 22 años aparece con una tímida sonrisa y usando un atuendo parecido a un traje de baño, hecho por cintas de color negro con 5 flores de tela que cubrieron estrictamente lo necesario.

La prenda por sí sola llama la atención, pero puesta en la modelo de OnlyFans luce muy distinta debido a que ella cuenta con unas curvas pronunciadas que sus fans adoran. Este tema ha sido muy debatido entre los internautas, pues muchos piensan que no es natural y por ende no debería tener el éxito del que goza, mientras que a otros no les molesta para nada. Ella, por su parte, nunca ha negado los "arreglitos" que se ha hecho y argumenta que "se valen".

Karely Ruiz hace cosplay en su cuenta de OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz va con todo por el 2023

Desde que arrancó el 2023 Karely Ruiz subió fotografías que elevaron la temperatura en Instagram y que provocaron que los internautas se olvidaran de la temporada invernal que se atraviesa. Entre bikinis y transparencias, la influencer a caminado muy de cerca por la línea de censura de la red social con tal de consentir a todo aquel que se aventure a echarle un ojo a su perfil.

Karely Ruiz casi no deja nada a la imaginación en sus imágenes (Foto: IG @karelyruiz)

Cabe destacar que esto lo hace para darse la vida de princesa a la que se ha acostumbrado. Basta con recordar el último juguete que se compró con sus ahorritos: un auto de lujo Corvette del año que destaca por su color rosa Barbie. De igual manera les puede dar una vida decorosa a sus padres y viajar a prácticamente cualquier destino que elija. Eso sí, siempre premiando la lealtad de todos con la "foto del recuerdo".

Karely Ruiz adora las transparencias (Foto: captura de pantalla)

