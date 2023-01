VIDEO | Así se burló Gloria Trevi del testimonio de Lorena Herrera cuando hizo casting con Sergio Andrade

Después de que la revista Rolling Stone dio a conocer que Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan conflictos legales en Estados Unidos, por una demanda emitida desde California por supuesta agresión sexual infantil, han resurgido algunos videos de testimonios de famosas que hicieron casting con ellos para integrarse al mundo de la farándula. Sin embargo, también salió a relucir la respuesta de la cantante en su defensa.

Es el caso de Lorena Herrera, quien es una famosa actriz que acaba de participar en el reality show "MasterChef Reality" y fue invitada al programa de la famosa conductora Cristina Saralegui, junto con Aline Hernández, ex esposa de Sergio Andrade, para dar su testimonio sobre el conocido clan "Trevi-Andrade". En ese entonces, la también cantante reveló que hizo la prueba en la que tenía que desnudarse, algo que ella no aceptó en principio, pero cambió de opinión tras las insistentes súplicas y lágrimas de la intérprete de "Pelo suelto".

"Lloraba, lloraba en el baño. 'Por favor, qué es lo que tienes, ¿te da pena enseñar tu cuerpo? No, no me da pena enseñar mi cuerpo, pero por qué me voy a desnudar. Me lloró tanto que se quitó la ropa y me dijo: 'mira yo también, tengo una cicatriz aquí... y yo hice la prueba y le enseñé mi cuerpo. La vi tan desesperada y tan enloquecida que dije ok, no la voy a hacer quedar mal porque qué tal que pierde su trabajo porque yo no me quité la ropa y me quité la ropa", le platicó Lorena Herrera a la cubana.

¿Cuál fue la respuesta de Gloria Trevi?

Con la finalidad de darle el derecho de defenderse, Cristina Saralegui le prestó el micrófono a Gloria Trevi para que pudiera dar su versión de los hechos y el público conozca la historia de ambas partes en un tema que se volvió uno de los mayores escándalos en el medio del espectáculo. Tras mirar con atención y con su sonrisa característica, la cantante dio su opinión:

"Bueno, mira. Con respecto a la primera señorita, o sea, la verdad yo no me imagino diciéndole 'por favor quítate las estrellitas porque ¿cuándo se ha vestido la mujer?", expresó la Trevi, quien recibió una ola de aplausos y ovaciones de parte del público.

Lorena Herrera pudo haber sido ¿Gloria Trevi?

Tras haber accedido a quitarse la ropa, Lorena Herrera "pasó la prueba" y estuvo a punto de firmar su contrato después de haber vuelto a ser contratada por Gloria Trevi. Sin embargo, les dio la espalda tras recibir comentarios de gente cercana quienes le advirtieron que Sergio Andrade era un "maniático sexual".

Por esta razón, la originaria de Mazatlán, Sinaloa, se alejó. Sin embargo, un año después supo que el personaje extrovertido que interpretó la Trevi, iba a ser para ella, pues lanzarían a una mujer explosiva y haciendo locuras en el escenario. "Él (Sergio Andrade) me quería representar, de hecho me hizo un contrato y todo eso que me quería lanzar con una imagen explosiva, súper sexy, haciendo locuras en el escenario con la imagen que al año siguiente salió Gloria. Yo después me daba de topes en la cabeza y decía 'qué tonta, con la imagen que me iban a lanzar. Por qué no acepté", reveló.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Issa Vegas presume su increíble transformación física con emotivo video, mira su antes y el después

FOTO | Karely Ruiz eleva la temperatura en bodypaint al estilo Mystique

VIDEO | "Son de AK" busca resolver de la mejor manera el supuesto plagio de Bellakath con la canción "Gatita"