Gloria Trevi reafirma su inocencia: "Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor"

En los inicios de los años 2000, la cantante Gloria Trevi se posicionó en el centro de la polémica debido a que su nombre estaba inmerso en un amplio historial de acusaciones que la señalaban por diversos delitos, principalmente derivados del vínculo sentimental que mantuvo con el productor y compositor Andrade, lo cual la puso en el ojo del huracán a ella y a varias jóvenes menores de edad.

Ahora la intérprete de "Dr. Psiquiatra" se encuentra una vez más en el ojo del huracán dentro del escándalo debido a que el caso que fue conocido como "El clan Trevi-Andrade" ha vuelto a llamar la atención tras una nueva demanda contra la artista mexicana, misma que la señala por estar presuntamente involucrada en casos de violencia sexual a menores de edad.

Dicha noticia fue emitida por la revista estadounidense "Rolling Stone", misma que dio a conocer que Trevi enfrenta conflictos legales que apuntan a una demanda emitida a finales de 2022 en California, misma que vuelve a poner sobre la mesa las afirmaciones de que ella consiguió jovencitas menores de 18 años para su exproductor Sergio Andrade, quien posteriormente abusaba sexualmente de las víctimas.

Gloria Trevi rompe el silencio y se pronuncia al respecto

Ahora ha desatado furor en redes sociales la aparición de Trevi desde España luego de este complicado momento en su carrera en el que de nueva cuenta tiene acusaciones graves en contra suya. La famosa publicó un video en Instagram en el cual dice lo siguiente y se muestra aparentemente tranquila.

La tarde de este viernes 6 de enero, la cantante ha causado revuelo específicamente en Twitter, en donde publicó un comunicado mediante el cual pide a su público que no crea en las noticias amarillistas y expresa que se siente segura debido a que tiene a la verdad de su lado, pues estas son acusaciones que ya han sido refutadas en el pasado y que está dispuesta a volverse a defender, pues asegura que ella es inocente.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años” se lee en el boletín oficial que emitió.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Gloria Trevi en la mira de la justicia, enfrenta nueva demanda por tráfico sexual de menores