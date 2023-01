VIDEO | Famosa actriz describe la forma en que operaba el "Clan Trevi-Andrade" para captar jovencitas

Lorena Herrera siempre ha gozado de una belleza inigualable, misma que junto con su talento y actitud ante la vida le ha abierto muchos caminos en el mundo de la farándula, pero lo que pocos saben es que una de sus primeras oportunidades artísticas se la brindó nada más y nada menos que Gloria Trevi, quien debido a la influencia de Sergio Andrade la abordó en un restaurante, así lo relató la rubia a Yordi Rosado.

Esto se dio a conocer en una antigua entrevista para el programa "La última y nos vamos" donde Lorena Herrera afirmó que en una ocasión, previo a que Gloria Trevi y ella se hicieran de un nombre en la industria del espectáculo, Trevi se le acercó y le dijo que era muy bonita, asegurándole que reunía las características que buscaba un productor que lo acompañaba, cuestión que interesó a la exparticipante de "MasterChef Celebrity".

Fue así que se pactó seguir en contacto, hasta que finalmente citaron a Lorena Herrera en un casting cuando apenas tenía 18 años, advirtiéndole que en dicha audición además de actuar era muy seguro que tuviera que desnudarse, ante lo cual, Lorena Herrera se opuso, pero fue convencida por Gloria Trevi, quien le argumentó que eso era muy natural y que si quería llegar lejos en la industria del cine, tenía que acostumbrarse a hacer escenas así.

No obstante, algo no terminaba de gustarle a la integrante de "Siempre Reinas", por lo cual, aún estaba indecisa en asistir o no a la audición, especialmente cuando le dijeron que esta tendría lugar en un hotel, motivo por el cual fue acompañada por su hermano y un amigo de este, advirtiéndoles que si no salía rápido del lugar entraran a la habitación y la salvaran.

Durante su casting con Sergio Andrade, Lorena Herrera le contó a Yordi Rosado que este la hizo realizar diversas pruebas de actuación y al final Gloria Trevi la abordó para decirle que efectivamente, la prueba final era desnudarse, a lo cual Lorena Herrera se negó, pero aceptó ante los ruegos de quien tiempo después sería la intérprete de "Pelo Suelto", canción que por poco termina interpretando Herrera, quien aseguró que ella estuvo a punto de ser Gloria Trevi o más bien el personaje que esta representó.

"(Gloria Trevi) se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía (el desnudarme) y me dio como cosita y dije bueno... Además no pasa nada, te digo que era medio salvaje yo, entonces yo dije si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeó y además yo sabía que estaba mi hermano afuera", reveló Lorena Herrera.

Lorena Herrera por poco y se convierte en Gloria Trevi

Después de desnudarse, Sergio Andrade la hizo caminar hacia adelante, bajar y subir los brazos y darse vueltas, algo un poco extraño, pero que no pasó a más, por lo cual al ser contactada de nuevo por Gloria Trevi para firmar contrato con el polémico productor, Lorena Herrera se sintió muy feliz, a pesar de que su top no era cantar, sino actuar.

Sin embargo, fue gracias a Jaime Moreno y a Blanca Estela Limón que ella al final no se unió al llamado "Clan Trevi-Andrade", pues estos le advirtieron que Sergio Andrade tenía muy mala fama: "Él es un enfermo voyerista, perverso que le encanta ver a las mujeres desnudas’", le contaron, por lo cual, finalmente no firmó ningún contrato con ellos, lo cual años más tarde cuando toda la verdad salió a la luz, agradeció infinitamente.

