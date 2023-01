VIDEO: Karely Ruiz enciende TikTok con top de peluche y minifalda de tiras

Karely Ruiz está imparable y no deja de consentir a sus fans en TikTok, así como enloquecerlos con sus looks y movimientos. En la última publicación de la modelo de OnlyFans, en la plataforma china, compartió un video en el que se le ve presumiendo sus curvas con un coqueto look rosa de minifalda de tiras y top de peluche, perfecto para encender la red social con su belleza y sensuales movimientos.

La influencer se consolidó en el 2022 en las redes sociales como una de las más hermosas y provocativas, gracias a sus fotos y videos en los que muestra sus curvas en los diseños más arriesgados, aunque en más de una ocasión la joven se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas, sin embargo, confirma que no teme a las restricciones.

Karely se luce en sensual look rosa

La famosa modelo de OnlyFans se lució en cuenta oficial de TikTok con un conjunto rosa y muy pequeño, logrando sumar casi 120 mil reproducciones en menos de 24 horas, además de 18 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "chica mi esposo y yo te amamos, me regalas un saludo para él", "Diosa perfecta", "Hermosa mi novia", "me encantas muchote", "La chica de mis sueños" y "Amor de mi vida", entre muchos otros.

Karely Ruiz, de 22 años, causó furor en la plataforma china con su clip, que acompañó con los hashtags "#parati #foryou", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un atrevido atuendo que combina un top rosa de peluche con pronunciado escote y una coqueta minifalda de tiras confeccionada con lentejuelas, logrando robarse todas las miradas por su belleza y sensualidad.

Karely enamora con su look rosa. Foto: TK @karelyruiz.mx

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ya suma 10.5 millones de seguidores en la plataforma china y más de 110 millones de "me gusta", esto sólo en su cuenta principal, pues la influencer tiene usuarios alternos en los que también se luce con atrevidos looks, convirtiéndose así en una de las más famosas y populares en TikTok, red social que ha servido para que muchas famosas dejen ver su lado más sensual y divertido.

Karely, que ganó mayor popularidad en el año 2022, después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes sociales, pues tan sólo en Instagram llegó recientemente a los 7.6 millones de seguidores, cifra que va en aumento por las fotografías en las que se luce con los atuendos más pequeños como el look rosa que replicó también en Facebook, coronándose como reina de estilo.

La famosa modelo presume cuerpazo y belleza. Foto: IG @karelyruiz

