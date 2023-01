Karely Ruiz habla sobre el video filtrado de “El Babo”: “La verdad me sorprendió”

Durante las últimas horas la atención en redes sociales se ha centrado en Eduardo Dávalos de Luna, quien es mejor conocido como “El Babo”, debido a que se filtró un video de índole sexual en el cual, mostró cómo es que se ve su miembro viril con incrustaciones de perlas, las cuales se realizó a través de un proceso llamado “Pearling” y una de las celebridades que no perdió la oportunidad para hablar del tema fue Karely Ruiz, quien confesó que quedó impactada con la anatomía del líder de “Cartel de Santa”, por lo que en esta nota te diremos a detalle cuáles fueron sus palabras.

Estas declaraciones de Karely Ruiz fueron emitidas durante un live que realizó a través de su cuenta de Facebook durante la noche del martes 17 de enero y al ser cuestionada por sus fans sobre lo que pensaba del video de “El Babo”, no titubeó al asegurar que quedó impresionada por el tamaño del miembro del rapero, sin embargo, confesó que todo el escándalo que se armó le pareció “algo turbio”.

“Mira, pues la verdad me sorprendió porque nunca había visto un miembro tan grande como el de mi amigo “El Babo”, la verdad, nunca lo había conocido y dije ‘no, no, no, esa madre me mata, wey” la verdad, pero, no sé, muy turbio todo, la verdad” fueron las palabras de Karely Ruiz, quien en ocasiones anteriores ha presumido tener una buena amistad con el cantante regiomontano.

Por otra parte, Karely Ruiz también confesó que hace un tiempo atrás “El Babo” la invitó a participar en el video sin censura de “Piensa en mí”, el cual, se filtró causando un gran revuelo, sin embargo, la estrella de OnlyFans no ofreció más detalles sobre los motivos por lo que decidió no colaborar con el intérprete de éxitos como “Éxtasis”, “Bombos y Tarolas” y “Todas mueren por mí”.

Karely Ruiz habla sobre su video filtrado de OnlyFans

Durante la misma transmisión en vivo en la que Karely Ruiz habló sobre “El Babo”, la influencer regiomontana también habló de la filtración de uno de sus videos de OnlyFans y aunque aseguró que le tiene despreocupada lo que se pueda decir sobre ella, señaló que estos hechos le parecen completamente injustos para sus suscriptores de la famosa aplicación de contenido exclusivo pues son ellos quienes pagan para ver este tipo de material audiovisual.

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”. Fueron las palabras de Karely Ruiz, quien también aprovechó la transmisión para recaudar fondos que destinará para comprar cobijas, chamarras, guantes y otras prendas contra el frío para donarlas a personas de escasos recursos.

