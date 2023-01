Mariana Echeverría confiesa que podría estar embarazada: “Tengo unos días de retraso”

Mariana Echeverría acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que ella misma dio a conocer que posiblemente esté embarazada pues tiene unos cuantos días de retraso, sin embargo, manifestó que todavía no quiere emocionarse hasta que ya esté cien por ciento segura de que podría convertirse en madre por segunda ocasión.

Fue durante una entrevista exclusiva para las cámaras de “Hoy” donde Mariana Echeverría confesó que está muy emocionada por su posible maternidad, además, señaló que desde hace unos meses ha estado “haciendo la tarea” con su esposo, Oscar Jiménez, para darle un hermanito o hermanita a su primogénito Lucca, quien ya tiene poco más de dos años de edad.

“Del embarazo no sé, llevo, no les voy a mentir, tengo unos pequeños días de retraso, luego me emociono y al final no pasa nada, o sea, no les miento, tenía que bajarme el 12 y es 17. Llevo seis meses intentando, haciéndome estudios, queriendo y mira, hasta se me llenan mis ojitos de lágrimas” fueron las palabras de la también actriz, quien está casada desde el 2019 con el guardameta del Club América.

Respecto a su participación en “Me Caigo de Risa”, Mariana Echeverría se mostró muy feliz por formar parte de la novena temporada de esta exitosa producción de Televisa, la cual, arrancó grabaciones el lunes 17 de enero.

“Súper feliz porque ya son nueve años, desde el 2014 hasta ahorita con este programa y la verdad es que estoy bien contenta” señaló la bella conductora, quien junto a Mariazel se han convertido en dos de los principales referentes de “Me Caigo de Risa”.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez quieren agrandar su familia. Foto: IG: marianaecheve

Mariana Echeverría tendrá dos nuevos “hermanos disfuncionales”

Como se mencionó antes, “Me Caigo de Risa” ya inició las grabaciones de su novena temporada y las principales novedades para esta entrega fueron la inclusión de dos nuevos “hermanos disfuncionales” pues se dio a conocer que Roxana Castellanos y Mau Nieto se integrarán al elenco de la exitosa producción encabezada por Lalo Suárez.

Cabe mencionar que, los dos nuevos miembros de “La Familia Disfuncional" ya habían estado como invitados por lo que todo el elenco les dio una cálida bienvenida con una espectacular fiesta que se realizó hace apenas unos días.

Mariana Echeverría tendrá dos nuevos "hermanos disfuncionales". Foto: IG. mecaigoderisaof

Además, de Mariana Echeverría, Roxana Castellanos y Mau Nieto, el elenco de “Me Caigo de Risa” para su novena temporada estará integrado por Mariazel, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Jessica Segura, Ari Albarrán, Armando Hernández, Isaac Salame, José Luis Rodríguez “El Guana”, Gerardo “Jerry” Velázquez, Gaby Platas, Ricardo Margaleff y Michelle Rodríguez, cuya participación estaba en duda por supuestamente estar exigiendo un salario más acorde a su fama.

