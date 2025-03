Recuerdan en Japón a Mayu Tomita, IDOL que fue abandonada por la policía y apuñalada por un fanático

Japón no olvida el crimen que se cometió en contra de la Idol japonesa Mayu Tomita, quien fue atacada por un fanático debido a que la policía no quiso prestar atención a las numerosas denuncias que hizo por un constante acoso y amenazas. Grupos de redes sociales, páginas especializadas y otros influencers locales han hecho un llamado a la endurecer las leyes en contra de los hombres que atacan, abusan o cometen feminicidio en contra de las mujeres, y utilizaron la historia de esta Idol para recordar lo que pasa cuando no se le presta atención a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Mayu Tomita, una joven cantante y actriz japonesa, conocida por su participación en el drama web "Secret Girls", se convirtió en el centro de la atención mediática en el año 2016, pero no por su talento artístico. Un terrible ataque a manos de un fan obsesionado la dejó gravemente herida y expuso la vulnerabilidad de las figuras públicas frente al acoso.

El 21 de mayo de 2016, mientras se preparaba para un concierto en Koganei, Tokio, Mayu Tomita fue apuñalada repetidamente por Tomohiro Iwazaki, un hombre que la acosaba desde hacía tiempo. Iwazaki, enfurecido por el rechazo de sus halagos y regalos, decidió atacar a la joven. Este incidente conmocionó a Japón y desató un debate nacional sobre la seguridad de los IDOLS.

Mayu Tomita, la Idol que fue abandonada por la policía

El caso de Mayu Tomita puso de manifiesto la gravedad del stalking y la violencia contra las celebridades en Japón. Las autoridades fueron criticadas por no haber tomado medidas suficientes para proteger a Mayu, a pesar de las denuncias previas que había presentado contra Iwazaki.

Tras el ataque, Mayu Tomita y su familia emprendieron acciones legales contra Iwazaki y contra las autoridades, así como el gobierno de Japón, buscando justicia y responsabilidad por la falta de protección. Su valentía al enfrentar las secuelas físicas y emocionales del ataque la convirtió en un símbolo de la lucha contra el acoso.

A pesar de que su carrera artística se vio truncada, el caso de Mayu Tomita dejó una profunda huella en la sociedad japonesa. Sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la seguridad de las mujeres en la industria del entretenimiento y la necesidad de tomar medidas más efectivas para prevenir y castigar el acoso. Su historia continúa inspirando a otros a alzar la voz contra la violencia, así como a luchar por un entorno más seguro para todas.

¿Qué hace actualmente Mayu Tomita?

La Idol decidió desaparecer por completo de la vida pública. Hoy en día solamente se pueden encontrar sus perfiles en Instagram y en Ameba, que fue donde compartió su última publicación horas antes de dar el concierto Solid Girls Night Vol 11. La promoción tenía el siguiente mensaje: "Esta mañana estuve paseando por Shinjuku. Tengo un show en vivo esta noche así que me voy a casa ahora"