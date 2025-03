Alfonso Obregón, voz de Shrek, confiesa que está vetado del mundo del doblaje luego de ser acusado de agresión

El actor de doblaje Alfonso Obregón, reconocido por dar voz a personajes icónicos como Shrek, enfrentó una acusación de abuso sexual el año pasado, lo que resultó en su ingreso al Reclusorio Norte, en uno de los momentos más difíciles de su carrera en el mundo del doblaje.

Y aunque posteriormente obtuvo su libertad y aseguró contar con un documento que lo declara inocente, su carrera profesional se ha visto afectada por la situación, por lo que en entrevista Jeffar Vlogs, decidió hablar sobre cómo lo ha afectado este acontecimiento en su vida laboral.

Fue en entrevista con Jeffar Vlogs, donde Obregón habló sobre las dificultades que ha enfrentado tras su paso por la cárcel, señalando que algunas empresas y estudios de doblaje han optado por cerrarle las puertas

Según sus declaraciones, este veto se debe a la postura de ciertos dueños de compañías, a quienes calificó como "fanáticos religiosos". Además, mencionó que percibe una tendencia a querer perjudicar a los hombres en este tipo de casos.

Sin embargo, quien también le da voz a Kakashi Hatake en Naruto, mencionó que cuenta con un documento oficial que menciona que las acusaciones que recibió fueron negadas, ya que no existió abuso sexual, por lo que dijo no estar preocupado por la falta de trabajo en la industria del doblaje.

"Estoy trabajando, ando dando clases en línea y ya me están invitando a convenciones de nuevo. No me preocupa tanto. No habría razón por la que no trabajara de nuevo en el doblaje, tengo un documento expedido por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en donde dice que no hubo agresión sexual. Si pensamos desde lo legal, no tendría que haber razón para que no trabaje, las razones son más personales", finalizó Alfonso Obregón.