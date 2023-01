VIDEO: Mona habla con la verdad sobre el dinero que le robó Geros

La influencer Mona dio una actualización sobre el dinero que presuntamente le robó Geros, quien es su pareja sentimental. La celebridad de internet contó toda la verdad después de que revelara que su novio no le había depositado el dinero que le correspondía de las ganancias de redes sociales, mientras que él seguía gastando en nuevos carros de lujo. Estas declaraciones habían causado descontento entre sus millones de seguidores, quienes comenzaron a acusarlo de "ladrón".

Hace unos días, Marisol, nombre real de la beauty blogger, hizo un live en sus cuentas de Instagram, TikTok y Facebook, en la que dijo que había tenido una discusión con su novio debido a que no le había dado las ganancias que le correspondían. La influencer explicó que actualmente le depositan en las cuentas de banco de Gerónimo el dinero que obtiene de sus redes sociales, no obstante, desde hace alrededor de tres meses no le había dado nada, pero que él se seguía comprando automóviles, por lo que especuló que estaba ocupando su "parte".

¿Geros le robó a Mona?, la influencer revela la verdad

Después de hacer estas declaraciones, sus fanáticos se fueron en contra de Geros, a quien acusaron de "ladrón" y de aprovecharse de Mona. Ante la situación y después de conocer la verdad, la creadora de contenido volvió a tomar sus plataformas digitales para aclarar qué estaba pasando. En el video la joven dio a conocer qué su novio sí tenía el dinero en su cuenta, pero que por el momento no se lo podía dar, debido a que era una cantidad muy grande.

Mona aclaró que su novio no le robó Foto: Especial

"Fuimos ayer en la tarde (al banco). Es que me asusté, yo dije 'como Geros le está dando vuelta al asunto, ya no va a haber dinero' y no ¿qué creen?, sí hay, sí está el dinero ahí en la tarjeta. Sí está ahí, pero no me lo pudieron dar por la cantidad qué es. Cuando a ti te llega cierta cantidad a tu banco si es poco te lo dan, si es mucho, sí te lo dan, pero te dicen 'ven al día siguiente' o equis cosa porque tenemos que juntar el dinero", declaró Mona, quien explicó que su novio no le robó.

Mientras las declaraciones tranquilizaron a muchos, debido a que presuntamente se trató de un malentendido, otros de sus fanáticos le han pedido que ya se aleje definitivamente del influencer, debido a que recientemente sólo están discutiendo, como pasó hace algunas semanas cuando le dijo que no quería que abriera su cuenta de OnlyFans, en la que se dejará ver muy sensual, como lo hizo en una colaboración con Karely Ruiz.

Mona y Geros se convirtieron en la sensación en las redes sociales después de que hicieron algunos lives en sus plataformas digitales, en donde conquistaron a los usuarios por su personalidad divertida. Sin embargo, recientemente han estado en la polémica, porque muchos opinan que sólo quieren más visitas y dinero. "La Yeri cuando le justificaba al papas", "yo justificando a mi novio", "Ay monayeri esta bien bien haremos como que te creemos" y "quieren sacar para su otra casa jajajajajaja es válido", son algunos de los comentarios que se leen.

La pareja se encuentra en la polémica Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Mona: 3 fotos de su transformación que molestan a Geros y "cautivan" a Santa Fe Klan