“Mona” revela que “Geros” le debe casi un millón de pesos: “Tú dices ‘pues me va a pagar’ pero pues no”

Actualmente, “Mona” y “Geros” figuran como dos de los creadores de contenido más exitosos de toda la red, sin embargo, todo parece indicar que las cosas no van muy bien entre la pareja pues la influencer y ahora modelo de nombre Marisol denunció en redes que su pareja le debe cerca de un millón de pesos y debido a su negativa de pagarle ya han comenzado a experimentar dificultades al interior de su familia por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Toda esta situación fue exhibida por “Mona” a través de un live que realizó en redes sociales donde dio a conocer que desde hace tres meses las ganancias que ambos generan en redes sociales llegan a la cuenta de Gerónimo, quien desde ese entonces no ha querido entregarle su parte y no conforme con ello, reveló que su pareja le debe cerca de un millón de pesos pues le ha prestado dinero para pagar coches y otros gustos personales.

“Yo a “Geros” cuando le daba dinero pues no lo hacía firmar pagarés, es que tu confías en tu pareja chicas, tú confías es como ‘préstame, ah pues sí Geros’, y tú dices ‘pues me va a pagar’ pero pues no, y un día él me lo dijo y es bien cierto, me dijo ‘¿tienes videos, tienes pruebas de que me prestaste? Y yo ‘no pues no’ porque fíjense, los 500 mil que le preste fue en Colombia, cuando yo estaba toda operada porque “Geros” quería ya terminar de pagar su Corvette, el que ya ni siquiera tiene y le presto el dinero, pero no lo hice firmar nada fue así de ‘agárralo de la misma tarjeta’ entonces de otra tarjeta también me debe como 400, como 381 mil creo”, fueron las palabras de “Mona”, quien hace apenas unos días debutó como modelo junto a Karely Ruiz.

Cabe mencionar que “Mona” también detalló que en las ocasiones que le ha cobrado su dinero a “Geros”, este se niega poniendo mil pretextos y que en algunas veces hasta ha amenazado con terminar su relación, no obstante, ella no insiste para no generar más problemas.

“Geros” intentó golpear a “Mona”

En otro momento de su transmisión, “Mona” reveló que le exigió a “Geros” que ya le pagara su dinero y después de tanta insistencia las cosas comenzaron a subirse de tono pues el influencer finalmente aceptó entregarle su dinero, pero le advirtió que en cuanto se lo diera le daría una golpiza, por lo que tuvo que intervenir el padre de Marisol, quien le pidió que no se metiera pues no quería que la situación se saliera de control.

“Mi papá me jaló y me metió, “Geros” empezó: ‘el lunes sí les voy a sacar el dinero’ y qué ‘en cuanto se lo dé le voy a dar en su madre’, no sé cómo se me quiso acercar “Geros” y se acercó mi papá y le dice ‘pero no delante de mí cabr… si no yo me voy a meter’ y yo jalé a mi papá y le digo ‘no, tú no puedes hacer esas payasadas’ porque mi papá trae mala su mano, luego luego mi papá como que se encendió, pero no sé chicas, está bien feo” señaló.

Como era de esperarse, estas revelaciones de “Mona” generaron todo tipo de opiniones entre sus seguidores, quienes le recomendaron separarse de inmediato de “Geros” pues está claro que es una persona violenta y que todo podría terminar en una tragedia, además, otros también la incitaron a levantar una demanda ante las autoridades correspondientes y otros más aventurados especularon que los robos que sufrieron recientemente en su hogar pudieron haber estado organizados por el propio influencer, quien no ha emitido ninguna declaración respecto a este nuevo escándalo en el que se encuentra envuelto.

