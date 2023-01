Andrea Escalona regresa al programa Hoy tras convertirse en mamá

Este lunes 16 de enero luego de poco más de un mes de ausencia, regresa al programa Hoy Andrea Escalona y es que la hermosa conductora estuvo fuera de la conducción debido a que se convirtió en mamá y dio a luz a su primogénito Emilio.

Fue el pasado 22 de diciembre cuando Andrea Escalona vio el rostro de Emilio por primera vez y aunque durante todo el embarazo lo llamó “churrito” fue en exclusiva para el programa en el que trabaja que reveló el nombre de su hijo y además detalles de su nacimiento.

El pasado 1 de diciembre cuando Andrea Escalona se despidió temporalmente de sus compañeros del programa Hoy pues se fue unas semanas a su casa a prepararse para la llegada de su hijo Emilio quien nació el pasado 22 de diciembre como lo mencionamos anteriormente.

Sin embargo, como la propia Andrea Escalona se ha descrito ella es “adicta a el trabajo” por lo que ya ansía regresar a la conducción del programa Hoy, es por eso que gracias al gran apoyo de su novio y padre de su hijo Marco, ella podrá estar de regreso al programa matutino este lunes.

Aunque no se sabe si a su llegada al foro 16 de Televisa San Ángel lo hará acompañada del amor de su vida, o sea de su hijo Emilio para presentarlo formalmente en las cámaras de Hoy o si bien, llegará sola, lo cierto es que sus compañeros ya la esperan con mucho cariño.

Foto: IG @programahoy

Fue el pasado 09 de enero cuando Andrea Escalona anunció a sus compañeros del programa Hoy que este día estaría de regreso para retomar sus actividades como conductora de la emisión matutina, la cual por cierto este 2023 celebra 25 años de estar al aire ininterrumpidamente.

Luego de que Andrea Escalona dio la noticia que sería este lunes 16 de enero que estaría ya de regreso al Programa Hoy, osea a menos de un mes de haberse sometido a una cesárea de emergencia ya que Emilio no pudo nacer por parto natural, sus compañeros quedaron no solo emocionados sino sorprendidos.

Y es que, Andrea Legarreta a su vez dijo estar un poco sorprendida pues cree que está bien que su amiga y compañera regrese a trabajar, sin embargo, asegura que es bueno deje pasar la cuarentena recomendada por los doctores, así mismo la bella Legarreta compartió que le ha aconsejado que disfrute más este tiempo de estar en casa con su bebé.

“¿qué rápido no?, ni la cuarentena, yo feliz de quedarme más tiempo, yo le he escrito y le digo: ‘disfrútalo, quédate más tiempo’...a veces no te queda de otra pero por lo menos la cuarentena”, comentó Andrea Legarreta