Grupo Firme cancela concierto en el Foro Sol, Eduin Caz aparece con los ojos morados y la nariz afectada

Fue el pasado 14 de diciembre cuando por medio de redes sociales, Grupo Firme anunció su cierre de gira del show “Borrachos y amanecidos” el cual se llevaría a cabo el próximo 10 de febrero en El Foro Sol, recinto en el que inició dicha gira, sin embargo, este día se canceló el concierto.

Fue por medio de un comunicado de prensa que publicaron en las redes sociales de la agrupación formada en Tijuana que se reveló que el concierto del próximo 10 de febrero se cancelaría para esa fecha, sin embargo, el show sí se llevará a cabo pero un mes después el 10 de marzo en el mismo lugar.

¿Por qué se canceló el concierto de Grupo Firme?

De acuerdo con lo que se puede leer en el comunicado emitido este viernes 13 de enero, se debe a que Eduin Caz se tuvo que someter a una cirugía para mejorar su estado de salud, para ser más específicos “sus vías respiratorias”.

De acuerdo con lo que se puede leer en dicho comunicado de prensa, tomar la decisión de posponer el concierto del próximo 10 de febrero en el Foro Sol fue algo difícil.

“Tomar esta decisión no ha sido fácil pero queremos lo mejor para Eduin, para su bienestar y que su calidad de vida esté en condiciones óptimas para que pueda hacer lo que más le gusta hacer: Estar arriba de un escenario cantando con todos ustedes en un show de Grupo Firme”, se lee en el comunicado de prensa

Foto: IG @grupofirme

¿Qué le sucedió a Eduin Caz?

Tan solo unos minutos después de que se lanzó el comunicado de prensa en el que además de disculparse con su público, Grupo Firme anuncia que el concierto de este viernes 10 de febrero se pasará para el próximo viernes 10 de marzo en el Foro Sol, Eduin Caz hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales en donde apreció muy afectado fisicamente.

“Me da un poco de sentimiento porque no quería que me vieran así, pero es un poquito obligatorio, porque les tengo una mala noticia, el evento del Foro Sol lo vamos a cambiar para el 10 de marzo… “, comenzó a decir Eduin Caz

Y es que en dicho video, Eduin aparece con los ojos morados y la nariz afectada debido a una cirugía que se practicó en días pasados, pero es él mismo quien explica que es lo que sucedió pues la recuperación de este procedimiento está tardando más de lo que él esperaba.

“...no es por que yo quiera sino que estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo complicado aquí y lo que es mi sinusitis crónica estaba muy dañada ya, entonces, mi operación estaba siendo más tardía, entonces, todavía me falta otra operación que es la de mi hernia…”, dijo Eduin Caz

Así mismo, Eduin terminó la transmisión con una sincera disculpa a su público y aseguró que el show que dará el próximo 10 de marzo en el Foro Sol estará de primer lugar y además que los artistas invitados que tenía contemplados para el 10 de febrero siguen en pie pues él ya habló con ellos y estarán presentes en la fecha de marzo.

bm