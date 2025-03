Mayela Laguna se posiciona con mensaje contundente en el marco del Día Internacional de la Mujer

Mayela Laguna fue una de los protagonistas de una de las polémicas más sonadas de los últimos años en el mundo del espectáculo en México. El hijo de Silvia Pinal y su expareja se vieron envueltos en un tema de una falsa paternidad, misma que estaría causándole problemas a la que fuera nuera de la 'Diva del Cine de Oro'. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Mayela aprovechó sus redes sociales para hacer un posicionamiento en el que invita a las mujeres a ser valientes y a no quedarse calladas.

Fue a través de Instagram que la mamá de Apolo compartió un duro mensaje para todas las mujeres de México y el mundo. La idea de dicho mensaje era buscar recordarle a todas las damas que sean valientes y que sin importar que pase en el mundo, podrán salir adelante siempre y cuando sepan que el verdadero motor de sus vidas son sus hijos.

"En este día 8 de marzo, deseo que todas las mujeres seamos valientes, que no nos de miedo hablar y empezar de cero, que no nos importe que nos critiquen, que no crean en nosotras, todas podemos, que nuestro motor sean nuestros hijos y les deseo con todo mi (corazón) que las mujeres que son maltratadas por un hombre o que siguen con alguien que las lastima o que ya no aman o que sabes que tu pareja ya no te ama; deseo de verdad que hoy sea un pretexto perfecto en este día para decir basta y luchar por sus sueños", se puede leer como parte del mensaje de Mayela.