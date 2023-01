Tras la nueva canción de Shakira, amigos y compañeros de Clara Chía salen en defensa de la novia de Piqué

Este miércoles 11 enero, la cantante colombiana,Shakira lanzó su nuevo sencillo, esto en colaboración Bzrp, tema el cual se ha posicionado como el más escuchado de todas las “sessions” pues hasta la redacción de esta nota tiene más de 67 millones de reproducciones.

En dicho tema, la colombiana se le deja ir con todo a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué y a la nueva pareja sentimental de este Clara Chía, quienes hasta el momento no han reaccionado al respecto, sin embargo, los amigos de la novia del exfutbolista han salido a hablar de ella y aseguran que es una gran persona.

Amigos y compañeros de Clara Chía la defienden

Fue por medio de una transmisión de un canal de Twitch que algunos amigos de Clara Chía aseguraron que la nueva novia de Piqué no merecía haber sido señalada tan duramente en la nueva canción de Shakira y que además tampoco merece todo el hate que ha recibido en redes sociales.

Y es que aseguran que Clara Chía es una niña buena o por lo menos así lo compartió Gerard Romero y es que, cabe recordar que en la nueva canción de la colombiana asegura que aunque tiene nombre de persona buena no es como suena.

“Clara es una niña muy buena, no sé si tenía que recibir ese palo tan directo, la verdad”, expresó Gerard Romero de Jijantes TV

En esta misma transmisión también estaba presente Víctor Navarro quien es periodista de la Kings League el nuevo torneo de Gerard Pique y en el que también evidentemente trabaja Clara Chía.

Fue entonces que Navarro quien es periodista y compañero de trabajo de Clara salió en defensa del nuevo amor del ex futbolista pues la considera como una gran mujer pero sobre todo muy trabajadora pues siempre está al pendiente de todo y asegura que Clara no la ha pasado muy bien pues los paparazzi la acosan.

“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzis”, dijo Victor Navarro

Cabe señalar que hasta el momento de la redacción de esta nota, ni Clara Chía y tampoco Gerard Piqué han dado declaraciones respecto a la nueva canción de Shakira en donde no los deja bien parados, sin embargo, este viernes, el padre de Milán y Sasha hará una aparición en público.

Y es que este viernes en punto de las 21:00 horas Gerard Piqué aparecerá en público debido a la Kings League, por lo que se espera que sea en este evento donde haga algún tipo de declaración sobre el tema “Music Sessions #53”.

¿Qué dice la letra de “Music Sessions #53”?

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está para novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén

Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

SIGUE LEYENDO:

Santa Fe Klan rompe el silencio y habla de su separación con Maya Nazor: “No es mi enemiga ni lo va a ser nunca"

Yeri Mua se desmorona y muestra pruebas de la violencia que vivió con su exnovio Brian

Shakira: ¿Cuánto cuesta los relojes CASIO y Rolex que menciona en su nueva canción en contra de Piqué?

Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a la nueva canción de Shakira, esto dijeron las conductoras de Hoy

Drake Bell está en CDMX para grabar un nuevo video y tú puedes salir en él, ¿cuándo y dónde debes ir?

Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli Alonso por comentarios racistas de su suegra

¿Carlos Rivera será papá? Fanática le regala ropa de bebé y levanta sospechas

bmz