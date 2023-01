VIDEO | "Decía palabras irreconocibles": Britney Spears preocupa a sus fans tras ataque de nervios en un restaurante

Britney Spears sigue preocupando a sus fanáticos por su salud mental, esta vez la cantante protagonizó un ataque de nervios que dejó sin palabras a sus seguidores. La situación se presentó mientras la intérprete de “Toxic” se encontraba cenando con su esposo, Sam Asghari, en el restaurante Joey en Woodland Hills, en California, Estados Unidos. La noche iba bien hasta que la gente comenzó a acercarse, ante el acoso la compositora arremetió contra las personas y terminó gritando por todo el lugar.

Según un video obtenido por el medio estadounidense TMZ, Britney Spears y su esposo, Sam Asghari, llegaron al restaurante la noche del pasado viernes; no obstante, mientras esperaban sus alimentos otros comensales identificaron a la cantante y comenzaron a tomarle fotografías, hecho que aparentemente habría causado la molestia de la intérprete de "Oops!... I Did It Again". En el clip se observa a la famosa diciendo "cosas sin sentido" contra las personas que se encontraban filmando el suceso.

Testigos de los hechos afirmaron que Britney se comportó como una "maníaca", debido a que gritó cosas incoherentes. “Decía cosas sin sentido, en otro idioma, palabras irreconocibles”, mencionaron los comensales que se encontraban presentes en el restaurante Joey. Además, comentaron que la cantante se cubrió la cara con un menú del establecimiento al notar que estaba siendo grabada por varias personas, pero aún así continúo "diciendo cosas raras".

Aparentemente, el comportamiento de Britney habría causado molestias a su esposo, Sam Asghari, quien cansado del comportamiento extraño de la cantante fue visto saliendo enojado del restaurante. Por ello, en las grabaciones la intérprete de "Baby One More Time" aparece sola en el establecimiento. Tras el escándalo, la también bailarina optó por abandonar el lugar junto a su guardaespaldas, sin embargo, tuvo que regresar para pagar la cuenta de lo que habían consumido.

Horas más tarde, la cantante publicó un video bailando en su Instagram. Foto: @britneyspears

Esta no es la primera vez que los seguidores de la cantante se preocupan por su estado de salud mental. En meses pasados, decenas de internautas han expresado su preocupación por las fotografías y videos que comparte la "princesa del pop", ya que parecen ser "extraños". Cabe mencionar que la cantante recientemente fue liberada de la tutela de su padre, quien mantuvo el control sobre la compositora por 13 años, debido a que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

La salud mental y los problemas familiares de Britney han afectado sus relaciones con sus hijos Jayden y Sean, de 16 y 17 años, quienes viven con su padre, Kevin Federline. Por estas razones, la cantante se ha mantenido alejada de los menores, quienes han admitido que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

