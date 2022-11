Un hombre quiere parecerse a Britney Spears, gasta una fortuna para lograrlo

Un súper fan de Britney Spears reveló cómo era su aspecto antes de gastar más de 2 millones 259 mil 215 pesos en cirugías plásticas para parecerse a la cantante. Se trata de Bryan Ray, quien tenía sólo 17 años cuando comenzó su cambio de imagen con carillas dentales para replicar la sonrisa de la superestrella, pero otros procedimientos a los que ha recurrido están rinoplastias, implantes faciales en las mejillas, aumento de los tejidos blandos y de los labios y un lifting de párpados.

Así se ve en la actualidad. Foto: Especial.

Ahora tiene 35 años y asegura que se siente orgulloso de hasta dónde ha llegado, "cuando miro las fotos de antes tengo una sensación de emoción porque me embarqué en un viaje de autodescubrimiento y expresión artística. Creo que es muy importante seguir tu corazón y tus sueños y hacer lo que te hace feliz”, aseguró recientemente en una entrevista para el diario inglés Daily Star.

Está orgulloso de su aspecto. Foto: Especial.

¿Por qué es tan fan de la intérprete?

Bryan vive en Los Ángeles y dirige una empresa de comestibles de marihuana, refirió que uno de los primeros recuerdos que Bryan tiene de Britney Spears fue su actuación en los VMAs del año 2000. Ray expuso que ese show lo cambió por completó y desde entonces quiso replicar la estética de la estadounidense.

Así lucía antes de cualquier operación. Foto: Especial.

"Una de las cosas que me inspiraron y me empujaron a desdibujar esas líneas entre la masculinidad y la feminidad fue que quería que la generación más joven supiera que está bien ser creativo y que no tienes que etiquetarte si no quieres”, puntualizó.

Quiere ir más lejos

Bryan, que también actúa en clubes como imitador de Britney, mantiene su aspecto poniéndose bótox y rellenos cada seis meses y sometiéndose regularmente a operaciones de depilación en la cara y el cuerpo. Sin embargo, quiere dar un arriesgado paso, pues espera someterse a una cirugía de color de ojos que está prohibida en Estados Unidos, pues las personas pueden quedar ciegas.

Quiere viajar al extranjero para someterse a la peligrosa intervención con láser que convertirá sus ojos oscuros en un tono avellana. Y a pesar de haber emulado a Britney durante casi 20 años, Bryan no tiene intención de dejar de serlo. Se ha reunido con su ídolo en varias ocasiones.

Sí ha conocido a su ídolo. Foto: Especial.

