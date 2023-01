Britney Spears arremete contra Jamie Lynn luego de que se quejara de ser su hermana

Los conflictos entre Britney Spears y su familia continúan, esta vez la cantante estalló contra Jamie Lynn luego de que confesara en un programa lo difícil que ha sido vivir a la “sombra” de su hermana mayor. Esto logró molestarla y una vez más usó sus redes sociales para recordar los momentos difíciles que pasó mientas estaba bajo la tutela de su padre y en los que no recibió apoyo de sus seres queridos, como ha afirmado en otras ocasiones.

En días pasados todo indicaba que la “princesa del pop” estaba dispuesta a dejar atrás los conflictos con su familia y dedicó un tierno mensaje a su hermana en el que expresa su cariño y admiración: “Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola, si alguien sabe lo que se siente soy yo ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!”.

Britney Spears arremete contra su hermana, Jamie Lynn. Foto: IG @sometimesbritney_

Esto duró poco, pues entre lágrimas Jamie Lynn hizo fuertes declaraciones durante su participación en el reality show “Special Forces: World’s Toughest Test” en el que participa. Esto logró molestar a la cantante y a través de su cuenta de Instagram estalló contra su hermana con un extenso mensaje en el que menciona algunos de los momentos difíciles que pasó en su camino al éxito y durante la tutela bajo la que estuvo por 13 años.

“No es una historia de víctima porque nunca fui un gran problema... Me senté en una silla durante 10 horas al día y sin derechos durante cuatro meses. Me lastimaron y no se hizo nada, excepto que perdí 15 años de mi vida sin derecho a tener mi nombre (…) Honestamente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana... Lamento que te sientas así”, es parte de lo que se puede leer en el mensaje que ya fue borrado de redes sociales.

¿Qué dijo Jamie Lynn?

El pasado 4 de enero la también actriz, de 31 años, sorprendió al público con una fuerte confesión durante su participación en el reality show, pues rompió en llanto al admitir lo complicado que ha sido destacar en la industria bajo la “sombra” de Britney Spears y lo mucho que se ha esforzado para que su familia se sienta orgullosa de ella.

Jamie Lynn asegura que ha sido difícil destacar en la industria. Foto: IG @sometimesbritney_

“Al crecer, mi hermana se hacía famosa en todo el mundo y yo era muy chica (…) Estoy tan orgullosa de ella, la amo hasta la muerte, pero no sé. A veces siento que realmente no tengo nada para mí”, dijo Jamie Lynn y aseguró reconocer los logros de su hermana a lo largo de su carrera sobre los escenarios.

“Lucho con la autoestima todo el tiempo y como madre, realmente quieres fingir porque quisieras que tus hijos jamás sientan lo que tú experimentas (…) Lo más difícil es estar lejos de mis hijas, pero he me aquí haciendo algo que las enorgullezca”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Britney Spears dedica inesperado mensaje a su hermana, preocupa a fans su salud mental

Britney Spears desafía la censura en Instagram, esta es la foto más atrevida de su perfil