Jamie Lynn: Conoce la razón de la pelea entre ella y su hermana, Britney Spears

Durante los últimos meses, Britney Spears y su hermana Jamie Lynn Spears han dejado ver que la relación entre ambas es tensa, pues a través de tuits e historias en Instagram, las artistas han intercambiado ataques directos.

A principios de este año, el 12 de enero de 2022, Jamie Lynn ofreció una entrevista para el programa Good Morning America, en el que llamó "errática y paranoica" a Britney. Sin embargo, el conflicto no es nuevo. ¿Cuál es el origen de sus diferencias?

Este 4 de marzo, Jamie Lynn Spears cumple 31 años (Foto: Especial)

El 2022 entre Jamie Lynn y Britney Spears

El motivo de la charla que ofreció Jamie Lynn para el programa estadounidense de la cadena de noticias ABC, fue para promocionar su libro Things I Should Have Said (Cosas Que Debería Haber Dicho), publicado el 18 de enero de 2022. Durante la plática, contó la ocasión en la que, supuestamente, Britney Spears la amenazó con un cuchillo.

"Una vez, (Britney) me dijo: 'Bebé, tengo miedo', y tomó un cuchillo grande de la cocina, me llevó a mi habitación y nos encerró a las dos adentro", escribió Jamie en su libro.

La respuesta por parte de la cantante no tardó en llegar. A través de su cuenta de Twitter, publicó una extensa carta en la que se lee: "Ella nunca estuvo mucho conmigo en ese momento. Entonces, ¿por qué está hablando de eso? A menos que quiera vender un libro a costa mía". Al día siguiente, Britney Spears fue mucho más directa, a tal grado que llamó "escoria" a su hermana.

"Por favor, detén esas mentiras locas para los libros de Hollywood. Ahora sé que sólo una escoria de persona inventaría tales cosas sobre alguien", tuiteó la intérprete de 'Womanizer' el 14 de enero de 2022.

La razón de la pelea entre Jamie Lynn y Britney Spears

Sin embargo, el verdadero motivo del conflicto entre las hermanas Spears tiene que ver con la tutela legal de la cantante. Recordemos que en agosto de 2021, su padre James Parnell Spears renunció a seguir como su tutor legal, cargo que ostentaba desde hace más de 13 años, 2008.

Durante ese tiempo, su progenitor controló todos los aspectos en la vida de Britney: ingresos, carrera profesional, vida personal y más. En múltiples ocasiones, la estrella de pop ha afirmado que su hermana le dio la espalda y nunca la apoyó cuando más la necesitaba.

Durante la mencionada entrevista para Good Morning America, Jamie también explicó que ella era muy pequeña cuando esa tutela comenzó, por lo que no logró dimensionar lo que le ocurría a su hermana. Además, apenas tenía 17 años y dado que estaba embarazada de su primer hija (Maddie), decidió alejarse y enfocarse en su pequeña.

"Yo decidí distanciarme, pues quedé embarazada a los 17 años y quería dedicarme a mi familia", dijo Lynn.

Jamie Lynn y Britney Spears (Foto: Especial)

¿Falso apoyo?

El 29 de junio de 2021, Jamie Lynn Spears habló sobre la batalla legal entre su hermana y su padre por la tutela. A través de sus historias de Instagram detalló que siempre ha "amado, adorado y apoyado" a Britney.

"Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con un 'hashtag' en una plataforma pública", dijo en referencia al movimiento #FreeBritney. "Pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un 'hashtag', y la apoyaré mucho después", agregó.

Dicha declaración no le cayó en gracia a Britney Spears, pues días después de las declaraciones de Jamie Lynn, mediante su cuenta de Instagram publicó que no hay nada peor que el falso apoyo de las personas a tu alrededor.

"Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién te ayudó antes de que tuvieras que preguntar. No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca te acompañaron publican cosas sobre tu situación, sea cual sea, y hablan con rectitud para pedir apoyo", escribió.

Aunque la publicación fue borrada por la cantante y nunca se refirió explícitamente a su hermana, usuarios en redes sociales afirmaron que el mensaje fue para ella.

De momento, la tensión entre ambas parece irse suavizando. No obstante, el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, envió una carta a finales de enero de este año en la que exige a Jamie Lynn que detenga las referencias despectivas sobre la cantante durante la promoción de su libro o habrá consecuencias.

"Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas", aseguró el representante en el escrito.

