Britney Spears dedica inesperado mensaje a su hermana, preocupa a fans su salud mental

Britney Spears ha causado controversia por sus fotografías compartidas en Instagram en las que luce completamente desnuda, pero esta vez despertó preocupación entre sus fans debido a las confusas imágenes en las que dedica extraños mensajes tanto a su familia como a sus hijos con quienes se mantiene distanciada. Por este motivo, sus seguidores han externado sus dudas sobre la salud mental de la cantante.

En noviembre del año pasado y tras una intensa batalla legal se puso fin a la custodia con la que la “princesa del pop” se mantuvo bajo el control de su padre. Luego de ello, la cantante llegó al altar con el modelo Sam Asghari y aunque estuvo rodeada de artistas como Paris Hilton y Madonna, la ausencia de sus hijos y otros miembros de su familia fue más que evidente confirmando así un distanciamiento.

Britney Spears comparte foto inédita de su hijo. Foto: IG @britneyspears

Por ello, los mensajes con los que la intérprete de “Toxic” celebró su cumpleaños 41 el pasado 2 de diciembre despertaron sospechas entre sus seguidores. Y es que las publicaciones van de algunas posando desnuda a otras de una iglesia, usando un velo o felicitando a su hermana, Jamie Lynn Spears, expresando su cariño y apoyo contrario a lo que había dejado ver tan sólo unas semanas atrás.

“Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola, si alguien sabe lo que se siente soy yo ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!”, escribió la cantante junto a una fotografía de la también escritora. Además, compartió fotos inéditas en las que muestra los rostros de sus hijos, Jayden y Sean Preston, algo que nunca había hecho.

Britney dedica extraño mensaje a su hermana. Foto: IG @britneyspears

“A mis dos hijos... Los amo. ¡Moriría por ustedes! ¡Dios acelere mis preciosos corazones! ¡Daría cualquier cosa sólo por tocar su cara! Les envío mi amor. Mamasita”, escribió la cantante. También se desató la teoría de que su cuenta pudo haber sido hackeada, pues en la información de la portada aparece “Channel 8” en lugar de su nombre, como antes estaba.

“¿Qué demonios está pasando en esta cuenta?”, “¿Quién está administrando esta cuenta?”, “Llamen a la policía”, “Definitivamente no es ella”, “Britney ha sido tomada de nuevo” y “Sí, necesito a Britney sosteniendo una copia del periódico de hoy”, son algunos de los comentarios con los que sus seguidores expresan preocupación y piden pruebas de que ella está bien.

Perfil de Britney Spears aparece como "Channel 8". Foto: IG @britneyspears

Britney Spears contra su familia

Las recientes publicaciones de la artista han generado dudas entre sus fans debido a las explosivas declaraciones que hizo tan sólo hace algunas semanas, sobre todo en contra de su familia al señalarlos de ser los responsables de su salud mental luego de lo ocurrido en el pasado cuando ignoraron sus mensajes de auxilio.

Entre los más destacados están aquellos contra su madre, quien desesperada le pidió una reconciliación y que se pusiera en contacto con ella debido a que la había bloqueado en redes sociales: "Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron”.

Britney Spears con su mamá. Foto: Instagram @eatpraybritney

"Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara”, respondió la cantante.

Lo mismo ocurrió con su hermana, a quien señaló de colgarse de su fama para destacar y aprovechar su custodia legal para obtener dinero de su fortuna: "Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?".

