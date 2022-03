Britney Spears: Las 5 fotos más polémicas de la cantante tras el fin de la tutela

En noviembre de 2021 los fans de Britney Spears y la cantante no podían dejar de mostrar su emoción tras la decisión de una jueza de Los Ángeles que ordenó el fin inmediato de la tutela legal que James Parnell Spears, el padre de la princesa del pop, había tenido por 13 años.

Desde entonces la interprete de "Toxic" nos ha compartido muchos de sus pensamientos a través de mensajes en su cuenta de Instagram, en especial hace unas semanas cuando dejó más claro que nunca que no tiene una buena relación con su hermana, Jamie Lynn Spears, y que incluso fue una de las personas que le dio la espalda en la lucha conocida como "Free Britney".

Ahora que la cantante retomó el control de su vida privada, como decidir que se quiere casar, sobre sus finanzas y otras decisiones en las que se incluye el escribir un libro de memorias desde cómo ella las vivió, el mundo entero también ha podido ver a la famosa que tanto pedían de regreso, aunque ello incluya varias polémicas.

Pues en sus redes sociales Britney ha dejado ver que está dispuesta a demostrar que recuperó su libertad, incluso si eso la coloca en el ojo del huracán por desafiar las reglas de Instagram al posar desnuda o si causa incomodidad a algunos con sus bailes. Y es que ella se ha mantenido segura de sí misma y sus files fans también han estado ahí para defenderla y apoyarla.

(Foto: Archivo)

Las 5 fotos más populares y polémicas de Britney

Entre los momentos que más recuerdan sus fans destaca una serie de fotografías que la intérprete de "Gimme more" posó desnuda desde la playa y desafiando a Instagram, una plataforma que tiene estrictas normas sobre los desnudos; sin embargo, la princesa del pop tiene la respuesta perfecta para pasar desapercibida: usar emojis para cubrir sus pezones.

Por supuesto, los seguidores de la cantante aprovecharon para expresarle lo hermosa que luce a sus 40 años, eso sin contar la sensación que se volvió por hacer topless en medio de la playa.

(Foto: @britneyspears)

La segunda foto más importante que despertó sospechas en el mundo entero fue una publicación en la que aparece una máquina de escribir junto a unas rosas, pues a diferencia de otras ocasiones no agregó descripción alguna. A pesar de ello todos descifraron el mensaje oculto: la posibilidad de escribir un libro de sus memorias.

Cabe recordar que en ese momento, su hermana Jamie Lynn Spears estaba por lanzar a la venta su libro "Things I Should Have Said" que causó mucha polémica ya que se esperaba que hablara sobre la cantante; sin embargo, en más de una ocasión dejó en claro que lo que escribió fue sobre su vida personal.

(Foto: @britneyspears)

Por otro lado, varias fotos en las que la estrella pop aparece "disfrazada", esposada y "ensangrentada" dio mucho de qué hablar entre los fans de la artista, quienes se dividieron entre los que mostraron preocupación y entre los que aseguraron que era una publicación "rara" y "desagradable". Incluso hubo quienes se atrevieron a afirmar que la decisión de la jueza de retirar la tutela había sido un error.

(Foto: @britneyspears)

En cuanto a sus fotos en lencería o micro bikinis, sólo hay que decir que luce fantástica y que ella está más feliz que nunca compartiendo cómo luce su cuerpo sin ninguna inseguridad. A pesar de ello, esto la ha colocado nuevamente en medio de una polémica por muchos usuarios que aseguran que Britney no debería compartir este tipo de contenido.

(Foto: @britneyspears)

Finalmente, las fotos más recientes y que se robaron titulares y la atención de todos son aquellas en las que la intérprete de "Womanizer" ha demostrado ser la reina del topless y de los desnudos desde la playa. Claro que al igual que en otras ocasiones, censuró su cuerpo con unos emojis de diamantes para que Instagram no le borre la publicación.

A pesar de las polémicas que estas y otras publicaciones más han generado, para muchos de los fans estas sólo son las claras señales de que está retomando el control de su vida con la libertad que le fue arrebatada por más de una década, además de que en cada una de sus fotos hay un mensaje de empoderamiento.

(Foto: @britneyspears)

