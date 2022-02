Desde la cama: Britney Spears posa con lencería animal print y conquista la red

Britney Spears sigue causando impacto entre sus seguidores de redes sociales, pues constantemente sube fotografías en las que se luce muy atrevida, y esta vez no fue la excepción, ya que posó con una lencería de animal print con la que conquistó a todos en las plataformas digitales.

Desde que se liberó de la tutela de su padre James Parnell Spears, la llamada 'Princesa del Pop' ha comenzado a compartir más contenido en Instagram, en donde suma 39.7 millones de seguidores. La cantante suele subir algunas imágenes en donde se le ve haciendo ejercicio, disfrutando de su jardín, así como algunas frases y postales con muy poca ropa con las que ha encendido las plataformas.

Asimismo, sus cuentas oficiales también han servido para hacerle réplica a sus retractores como fue el caso de su hermana Jamie Lynn, quien recientemente lanzó su libro 'Things I Should Have Said', en el que además de contar su vida, narra parte de la historia de la intérprete 'Toxic' y 'Oops!...I Did It Again'. La artista de 40 años, ha salido a desmentir la publicación de la protagonista de Zoey 101.

Así se luce Britney Spears

Aunque la originaria de McComb, Misisipi, sigue en la polémica a causa de que aún está revelando parte de su caso, esta vez tomó sus redes sociales para presumir su escultural figura, la cual ha logrado a base de ejercicio, pues hay que recordar que usualmente comparte parte de sus rutinas, así como algunas coreografías que monta en su casa.

Britney Spears posó con lencería Foto: Instagram

Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram nueve fotos en las que se le ve usando lencería con estampado de animal print con encaje, look que combinó con guantes sin dedos y tacones altos, ambos en color negro. En la sesión, la cantante posó en diferentes lugares de su casa, siendo la cama y el sillón los sitios en donde más se lució.

“¡¡¡Aquí hay 9 fotos como en Nine Inch Nails !!!!!”, colocó en la descripción en donde ya suma más de 740 mil "me gusta" y cientos de comentarios en los que, además de llenarla de halagos, los fans también le muestran su apoyo ahora que anunció que lanzará su libro contando su verdad.

Después, posteó un video en el que arrobó a Gwen Stefani debido a que usó uno de sus éxitos con el grupo No Doubt 'Underneath It All' . "Oye... me gusta mi nuevo vestido con estampado de leopardo y esta es mi canción favorita de @GwenStefani... póngalos juntos, ¿qué obtienes... bibbidi bobbidi boo!!!!!! ¡Pssss, sé que mis subtítulos son nerds y tontos!", indicó la artista.

SIGUE LEYENDO:

Britney Spears: 5 FOTOS que demuestran sigue siendo la Reina del Pop, ¡lo sentimos Dua Lipa!