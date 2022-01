“Solo una ESCORIA podría inventar eso”: Britney Spears reacciona furiosa al libro de Jamie Lynn

Britney Spears es una de las estrellas del pop más importantes de la época contemporánea. Su irrupción en la industria con “Baby One More Time” en 1999, marcó un antes y después en la música de Estados Unidos y la convirtió en un fenómeno a nivel mundial.

Con una imagen de “Lolita” que contrastaba con sensuales coreografías, Britney escaló rápidamente en la fama. No había día en que no fuera noticia entre principios de los años 2000 hasta finales del 2008. Miles de adolescentes imitaban sus bailes y su forma de vestir. Canciones como “Oops I did it again”, “Stronger” y “I’m a Slave 4 You” la consolidaron como la Princesa del Pop.

Sin embargo, con la fama y la fortuna vinieron los problemas para una joven Britney Spears, quien además de cargar sobre sus hombros la gran responsabilidad de ser la Princesa del Pop, también tuvo que lidiar con los problemas en casa y hacerse cargo económicamente de su familia, especialmente de su padre, que estaba sumido en las deudas y el alcoholismo.

Tras brillar enormemente en los grandes escenarios, Britney Spears sufrió un declive en su carrera en 2007, cuando se enfrentó a su exesposo Kevin Federline por la custodia de sus hijos pequeños y al acoso de la prensa que en ese entonces no dejaba ni a sol ni a sombra a la cantante, y buscaban el peor ángulo de la artista para fotografiarla y publicar en los tabloides con titulares llenos de odio.

Harta del acoso de los paparazzi, Britney acudió a un salón de belleza y se rapó ella misma. Las imágenes del suceso le dieron la vuelta al mundo rápidamente y los medios tildaron de loca la actitud de Britney Spears, quien en ese momento atravesaba por una depresión post parto y no contaba con el apoyo moral de su familia.

Tras estos sucesos que la prensa calificó de “erráticos”, el padre de Britney, Jamie Spears, puso a la cantante en una tutela, un modelo legal en el que alguien se hace cargo de una persona que no puede valerse por sí misma y es incapaz de tomar decisiones. Sin el consentimiento de la Princesa del Pop, tomaron posesión de todos sus activos económicos e incluso de su carrera con el pretexto de que Britney no estaba bien mentalmente.

Esta tutela, que prácticamente mantuvo a Britney en cautiverio por más de 13 años, terminó en 2021 con un fallo a favor de la cantante. Una jueza ordenó a Jamie Spears regresarle todos sus bienes a su hija y terminar con el control de más de una década. Sin embargo, con la libertad, vendría otra tormenta para la vida de Britney: Su propia hermana publicó un libro exponiendo la supuesta inestabilidad mental de la cantante, sin consultar con ella.

Britney Spears explota contra su hermana Jamie Lynn

A través de su cuenta de Twitter, Britney Spears reaccionó enfurecida a lo escrito en el libro por Jamie Lynn, y entre otras cosas la llamó escoria y mentirosa.

“Por favor detén estás locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora, solo ahora sé que sólo una escoria de persona inventaría tales cosas sobre alguien”

Britney se refiere a un fragmento del libro en el que su hermana la acusa de haberla atacado con un cuchillo. “Cosas que debí haber dicho” no ha sido bien recibido por el público y ha ocasionado una lluvia de comentarios negativos para Jamie Lynn Spears, que con la publicación buscaba limpiar su imagen. Sin embargo, tal parece que esta vez la jugada no le salió bien a la hermana menor de Britney, que busca lucrar una vez más, con la imagen de la Princesa del Pop.

