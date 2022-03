Britney Spears da cátedra de amor propio, 5 fotos en las que empodera su cuerpo

Britney Spears conmocionó al mundo entero al compartir unas fotos y videos de su viaje en la playa. La cantante decidió subir unas imágenes a su cuenta oficial de Instagram que dejarían a más de uno con lo boca abierta, ya que decidió deslumbrarlos al mostrar su cuerpo como Dios la trajo al mundo. Gracias a esto presentaremos algunas fotos donde le enseña a todas sus fans lo que significa empoderar su cuerpo.

La ‘Princesa del Pop’ ha tenido muchos altibajos a lo largo de su carrera, desde ser la estrella más grande de una época hasta desaparecer por problemas con el consumo de sustancias. Pero en los últimos años demuestra que eso quedó atrás y ahora está en la búsqueda de su mejor versión, una donde fue considerada como una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo.

Ahora, después de vencer todos sus problemas, Britney le enseña al mundo lo que es un “cuerpo perfecto” y no, no estamos hablando de los estándares marcados por la sociedad, sino por la forma en la que la cantante se siente orgullosa de su silueta.

Vive una nueva juventud

La cantante no solo enseña lo que es disfrutar de la vida, sino que también muestra lo que es empoderar la figura de una mujer, ya que más allá de su belleza, la Spears ya no cuenta con una silueta como la que presumía a los 20 años. Pero eso no la detiene para desnudarse en una playa nudista y presumirla en sus redes sociales.

La cantante de 40 años está mostrando lo que es disfrutar de la vida después de conseguir su libertad. Se tiene que recordar que a finales del 2021 consiguió quitarse el control de su padre en todos los sentidos. Gracias a esto, la intérprete de “Toxic” disfruta de cada viaje y lo muestra con sus fans, eso sí, de una forma mediática.

Ahora, no solo tiene la posibilidad de disfrutar de la vida y de mostrar un poco de sus aventuras en redes sociales, sino que también puede tomar la decisión de regresar a los escenarios más adelante. Se tiene que mencionar que en 2019 se anunció de forma abrupta que dejaba las actuaciones en vivo. Esta decisión la hizo su padre.

