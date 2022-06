Toñita le dice "maride" a Carlos Rivera y los fans del cantante se le van encima: "No me ando con rodeos", responde

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, volvió a situarse en el ojo del huracán mediático luego que la semana pasada se refiriera a su excompañero de "La Academia", Carlos Rivera, con el término de "maride", lo que generó que los fans del cantante se le fueran encima y aseguraran que se había referido a él con términos homofóbicos.

Ante la lluvia de críticas, y fiel a su estilo, la cantante veracruzana no se quedó callada y respondió a todos aquellos que no han dejado de criticarla por este hecho desde hace varios días: Toñita aseguró que en ningún momento su comentario tuvo como fundamento una mala intención ni mucho menos pretendía ofender a su colega.

Así lo declaró durante una entrevista en el programa "De primera mano", en donde le preguntaron qué la llevó a referirse a Carlos Rivera en femenino, con el término "marida". Hay que recordar que Toñita en diversas ocasiones se ha referido a la sexualidad del cantante por lo que, en el contexto de esta nueva polémica, en redes sociales los usuarios volvieron a ventilas sus declaraciones pasadas.

Toñita asegura que el comentario dirigido a Carlos Rivera se malinterpretó

Luego de la cantidad de señalamientos que se difundieron en su contra en redes, la exintegrante de "La Academia" decidió dar su opinión y destacó que su comentario fue sacado de contexto y se malinterpretó, además negó que pretendiera ofender a Carlos Rivera.

"Cuando quiera ofender a alguien, cuando quiera molestar a alguien, me voy a ir duro y a la cabeza. Ustedes lo vieron cuando discutí con mi excompañera, me fui duro y a la cabeza. No me ando con rodeos", declaró Toñita, en clara referencia a Cynthia Rodríguez.

Con este mensaje la cantante revivió la vieja polémica que se generó cuando acusó a Cynthia Rodríguez, también exparticipante de "La Academia", de haber frenado su carrera en TV Azteca. La veracruzana aprovechó para aclarar que su comentario no fue homofóbico y que los fans del cantante han malinterpretado sus palabras.

"Ellos me dicen: 'es que estás insinuando', no, no tú eres el que está pensando, la gente. Son los que están pensando cosas que yo no dije. Los títulos, vuelvo a repetir, yo no los pongo, los ponen los medios. Y si el medio puso: 'Toñita asegura que tal es gay' Yo no lo aseguré, lo puso el medio para vender, para jalar, para lo que quieras", aseguró la cantante.

Y continuó: "Cuando me escuchen a mí decir: 'este bato es gay, me consta porque no sé que', ahí si dices '¿qué te interesa?, ¿qué te molesta de su vida?' Pues nada, pero soy chismosa", aseguró Toñita, quien además pidió al público no dejarse llevar por los comentarios que han surgido en contra de ella.

