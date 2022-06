Toñita rompe en llanto tras abandonar la competencia en “Las estrellas bailan en Hoy”

Toñita se encuentra una vez más como blanco de la polémica tras abandonar la competencia en "Las estrellas bailan en Hoy", pues la cantante compartió un video en el que rompió en llanto y se dijo harta de que no valoren su trabajo pese a que ha dado todo su esfuerzo con fuertes dolores en el cuello.

La cantante ha dado de qué hablar por sus escandalosas declaraciones sobre un supuesto romance con Yahir, aunque el ahora conductor lo ha negado en más de una ocasión. Además, tiene un fuerte pleito con Myriam Montemayor, quien habría pedido que Toñita no participara en “La Academia 20 años” como condición para ser parte del programa.

"Las estrellas bailan en Hoy" significó el regreso de Toñita a los reality shows, sin embargo, resultó en un gran alboroto debido al cambio de pareja que experimento y la constante crítica tanto de los jueces como en redes sociales, lo que provocó que explotara y rompiera en llanto.

Toñita arremete contra "Las estrellas bailan en Hoy". Foto: Instagram @tonitamusic1

A través de un live en su cuenta de Instagram, la cantante confirmó su salida del reality show en el matutino y pidió disculpas a su compañero de baile, Jorge Losa, con quien se dijo agradecida por el apoyo, algo que también agradeció a sus fans.

“Estoy muy molesta”

La intérprete de “Castillos en el aire” se dijo molesta por las malas críticas que ha recibido de los jueces y en redes sociales, pues aseguró que ha dado su mayor esfuerzo aún con fuertes dolores en el cuello, la ingle y la espalda.

“Por más que te rompas y hagas las cosas no les parece. Ya exploté, ya me tengo que ir, creo que es lo mejor para mí (…) No es de cobardes irse en este momento, para qué continuar en un concurso donde no notan tu esfuerzo ni nada”, dijo.

Añadió que la gente se ha burlado de su forma de bailar en redes sociales, algo que también ha afectado su salud: “Para qué joderse más el cuerpo si los jueces no ven y ven en otras personas y dicen que uno no le está echando ganas”.

Molesta, envió un contundente mensaje a quienes la crítica y agradeció las muestras de apoyo de sus fans. “Estoy muy molesta, estoy cansada, me duele la ingle el cuello, el hombro… No voy a hacerme pasar por algo que no soy, ya me cansé, ya me harté”, dijo Toñita puntualizando en que no se trata de un berrinche.

“Es impotencia porque uno sí hace las cosas. No he dejado abandonado nada, dije que no iba a llorar, pero ya no aguanto, ya exploté”, añadió Toñita y señaló que también sufrió ataques de ansiedad durante su participación en el programa.

