¿Myriam pidió que Toñita y Raúl Sandoval no fueran a La Academia 20? Los cantantes rompen el silencio

Dos de los exalumnos que salieron de la primera generación de La Academia, Raúl Sandoval y Antonia Salazar, mejor conocida como “Toñita”, ofrecieron su punto de vista sobre su ausencia en el proyecto conmemorativo que se está llevando a cabo en Tv Azteca, así como la probable ausencia de su amigo y compañero Víctor García.

De acuerdo a diversos rumores, tanto Raúl y especialmente Víctor habrían sufrido el desdén de la producción de La Academia debido a una supuesta petición de la madrina de la décimo tercera generación, la regiomontana Myriam Montemayor para que ambos no fueran invitados, debido especialmente a que Víctor habría sostenido hace ya bastante tiempo una relación amorosa con la cantante y eso le habría molestado a su actual pareja.

Myriam y Víctor fueron pareja durante la primera generación de La Academia (Foto: Instagram)

Ante los rumores, Raúl y Toñita dieron sus impresiones en una entrevista para una publicación de circulación nacional, respecto a la ausencia de los tres en el proyecto que se suponía contaría con las máximas figuras que han salido de la escuela de talento.

El “cachanilla”, indicó que en su caso si se pusieron en contacto con él para participar en el proyecto actual de La Academia, sin embargo, lo hicieron a través de su representante y no de manera directa, lo que a la postre dio dificultades para que se pudiera llegar a un arreglo y por esa razón no está presente actualmente en el reality ni lo estará.

En cuanto a los rumores que involucran a Myriam como la causa principal para que él y Víctor no estuvieran presentes, el cantante de música regional advirtió que la cantante (ganadora de la primera generación), tuvo problemas no sólo con Víctor García, sino con varios de sus compañeros cuando recién terminó el Desafío de Estrellas y decidieron comenzar una gira con la primera generación, cosa que al final no resultó precisamente por desacuerdos entre Myriam y varios de los integrantes.

Raúl señaló que esas diferencias y principalmente los roces con el manager y pareja de Myriam (Frank), hicieron un ambiente muy pesado y varios de los participantes de decepcionaron, por lo que el proyecto no resultó como ellos pensaban.

No cree el rumor

En tanto, Toñita afirmó que no creía que la verdadera razón por la que no invitaron a Víctor y Raúl haya sido por petición de Myriam, a pesar de que ambas no se llevan bien y tampoco son las mejores amigas, la veracruzana advirtió que no creía esa situación y además los productores no habrían sido tan “tontos” como para aceptar algo así.

Consideró que los ejecutivos y productores del canal son más inteligentes e incluso la propia Myriam, ya que Toñita no cree que piense que la van a opacar con sus actuaciones.

“Creo que ni Madonna, es más ni Yuridia, personas que han vendido millones de discos, hagan una petición de ese tipo”, señaló la cantante.

Finalmente, Toñita aseguró que no estará en el proyecto de La Academia por sus actuales compromisos en Las estrellas bailan en Hoy con Televisa y porque además no ha recibido ni recibió una invitación formal.

Los primeros alumnos de La Academia siguen siendo buenos amigos (Foto: Instagram)

