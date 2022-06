Mía Rubín y Víctor García muestran sus mejores pasos al bailar cumbia | VIDEO

Víctor García suma su experiencia y talento en la música con el de Mía Rubín para lanzar el sencillo “No puedo ver la luz”, con el que demostraron su talento en el baile dando cátedra de cómo moverse al ritmo de la cumbia.

El público del “Cumbia Machine Tour” fue testigo del exitoso lanzamiento de la canción, una versión en español y cumbia de “Blinding Lights” de The Weeknd, idea de Erik Rubín para impulsar la carrera de su hija que debuta en los grandes escenarios.

Te puede interesar: ¡No es Yuridia! Yahir revela quién es la mejor voz de “La Academia”

Con esta canción la hija de Andrea Legarreta, de 17 años, expresa su pasión por la cumbia, alejándose también del pop que fue parte del éxito de su padre y el género urbano que ha sido acaparado por las nuevas generaciones en la industria mezclándolo con otros.

En entrevista para “Ventaneando”, Mía Rubín dijo no descartar la posibilidad de incursionar en el pop o algún otro género, sin embargo, por ahora la cumbia es donde encontró su pasión y lo demostró al dar cátedra de cómo se baila la cumbia acompañada de Víctor García.

Víctor García habla de “La Academia”

El aniversario 20 de “La Academia” sigue dando de qué hablar, pues ha causado gran decepción a los fans la ausencia de estrellas que surgieron el reality show y que ahora conquistan escenarios con su talento.

La presencia de Víctor García es algo que el público no ha dejado de exigir, sin embargo, es ésta la que también ha provocado una ola de rumores que apuntan a una rivalidad o desinterés por parte de los exparticipantes.

Te puede interesar: 5 vestidos de graduación inspirados en el estilo de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta

“Me siento muy agradecido por el cariño que me ha brindado el público (…) Me siento orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros, ser un sobreviviente no es cualquier cosa, me siento agradecido”, dijo Víctor García sobre “La Academia”.

SIGUE LEYENDO:

Myriam Montemayor: Así se veía en sus inicios en La Academia; ¿cuál es su edad actual?

Pati Chapoy le reclama a Yahir por errores en el primer concierto de “La Academia 20 años”

Mía Rubín supera la belleza de Andrea Legarreta e impone estilo con coqueto vestido de lentejuelas