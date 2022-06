¡No es Yuridia! Yahir revela quién es la mejor voz de “La Academia”

"La Academia" ha sido testigo del surgimiento de grandes estrellas de la música y en su 20 aniversario se ha preparado el regreso de algunos de ellos sobre el escenario, todo en medio de una fuerte polémica por lo que ha sido de los participantes y las explosivas declaraciones de otros, como la más reciente de Yahir.

Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Yuridia, Myriam Montemayor, Nadia, Erasmo Catarino y Estrella son algunos de los cantantes que ganaron fama y popularidad tras participar en el polémico reality show y mientras algunos se han alejado de los reflectores, otros han destacado en la música y ante las cámaras.

En entrevista para “Ventaneando”, Yahir reveló que se mantiene en contacto con algunos de sus compañeros de la primera generación pese a que han pasado 20 años, por lo que han logrado formar una sólida amistad y entre ellos se desvivió en halagos para Víctor García, asegurando que es la mejor voz que ha surgido del programa.

Exparticipantes de la primera generación de "La Academia". Foto: Instagram @yosoyelmazapan

“Sé que anda chambeando. Lo extrañé mucho, por la personalidad de Víctor, primero, y el talento que tiene mi compadre, para mí es el mejor cantante, con respeto a todos los que hemos pasado por ahí, para mí, Víctor García es la mejor voz que he escuchado en ‘La Academia’”, dijo.

Romances en "La Academia"

Durante el aniversario del programa Yahir recordó uno de los momentos que marcó su estancia: el romance con Nadia. Aunque en su momento se mostraron muy enamorados, 20 años después reveló el motivo por el que decidió poner fin a lo que estaba surgiendo en ese momento.

"Hubo una química con Nadia, pero yo me di cuenta muy rápido de que Nadia era una niña inocente, nueva en el rollo del amor, o sea, que no quería lastimar y no quería que luego fuera peor. Yo tampoco quería traicionar a la persona con la que había estado", dijo.

Por otra parte, Nadia también habló sobre el romance que hubo y lo justificó con el encierro; además, recalcó en que habría sido el intérprete de "La locura" quien se enamoró de ella dando el primer paso al romance con un tierno beso durante uno de los ensayos.

"Él se enamoró de mí, ¡Yahir se enamoró de mí! A ver, a ver, aclaremos este punto (...) La verdad es que surgieron tantas cosas, para vivir adentro de la casa de La Academia una semana es como un mes de vida porque estás viviendo muchas cosas al mismo tiempo, lloras, tienes alegrías, te enojas, todo en una semana", dijo.

